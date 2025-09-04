經濟部商業署 iPas 班、實務班、應用班、企業專班、菁英班開課

為協助企業因應人工智慧（AI）浪潮並提升競爭力，經濟部商業發展署舉辦「AI營運決策實戰CEO班」、AI基礎實務班、iPas班、AI實作應用班、AI導入工作坊、企業專班及企業菁英班等AI課程，歡迎業者報名參訓，未來將持續深化並推展不同層級課程。

商業署表示，高階主管是推動企業數位轉型的火車頭，唯有領導者具備AI決策力，才能帶領企業在快速變動的市場中穩健前行。因此商業署3日舉辦首場「AI營運決策實戰CEO班」，來自餐飲服務、批發零售等產業共40位企業CEO與高階主管參與，展現服務業領袖對AI轉型的高度關注。

課程規劃三大核心模組：「AI智慧營運決策」、「AI虛實創新商業模式」及「AI投資成效與風險控管」。並邀請數位轉型學院院長詹文男、Ai3人工智能公司董事長張榮貴，以及多位具AI實戰經驗的專家，針對AI發展趨勢、新商業思維與實務應用進行深入剖析，透過案例討論與互動交流，協助企業領袖精準掌握AI在營運決策中的價值。

「AI營運決策實戰CEO班」課程透過實戰案例與專家引導，提供企業主明確的導入方向與投資風險評估，幫助企業邁向智慧服務新境界。

許多參訓的企業CEO均表示，AI對於提升顧客體驗、優化人力配置與強化供應鏈管理具高度潛力，未來將成為推動服務業轉型的核心驅動力。本課程不僅帶來跨業對話的火花，也為服務業開創智慧化新局。

除了「AI營運決策實戰CEO班」，商業署也辦理AI基礎實務班、iPas班、AI實作應用班、AI導入工作坊、企業專班及企業菁英班等AI課程，歡迎業者報名參訓，未來將持續深化並推展不同層級課程。