快訊

美智庫：陸「極度不可能」攻台 美國應減少台海衝突防務投資

「阿姨」穿制服買菸 店員少問這句就慘了？網熱議：是真的

千呼萬喚始出來！Instagram終於登陸iPad 一打開卻不是貼文

經濟部商業署 iPas 班、實務班、應用班、企業專班、菁英班開課

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

為協助企業因應人工智慧（AI）浪潮並提升競爭力，經濟部商業發展署舉辦「AI營運決策實戰CEO班」、AI基礎實務班、iPas班、AI實作應用班、AI導入工作坊、企業專班及企業菁英班等AI課程，歡迎業者報名參訓，未來將持續深化並推展不同層級課程。

商業署表示，高階主管是推動企業數位轉型的火車頭，唯有領導者具備AI決策力，才能帶領企業在快速變動的市場中穩健前行。因此商業署3日舉辦首場「AI營運決策實戰CEO班」，來自餐飲服務、批發零售等產業共40位企業CEO與高階主管參與，展現服務業領袖對AI轉型的高度關注。

課程規劃三大核心模組：「AI智慧營運決策」、「AI虛實創新商業模式」及「AI投資成效與風險控管」。並邀請數位轉型學院院長詹文男、Ai3人工智能公司董事長張榮貴，以及多位具AI實戰經驗的專家，針對AI發展趨勢、新商業思維與實務應用進行深入剖析，透過案例討論與互動交流，協助企業領袖精準掌握AI在營運決策中的價值。

「AI營運決策實戰CEO班」課程透過實戰案例與專家引導，提供企業主明確的導入方向與投資風險評估，幫助企業邁向智慧服務新境界。

許多參訓的企業CEO均表示，AI對於提升顧客體驗、優化人力配置與強化供應鏈管理具高度潛力，未來將成為推動服務業轉型的核心驅動力。本課程不僅帶來跨業對話的火花，也為服務業開創智慧化新局。

除了「AI營運決策實戰CEO班」，商業署也辦理AI基礎實務班、iPas班、AI實作應用班、AI導入工作坊、企業專班及企業菁英班等AI課程，歡迎業者報名參訓，未來將持續深化並推展不同層級課程。

AI 服務業

延伸閱讀

線上文化工作坊連結世界 弘光科大展現跨國教育力

影／美撤銷台積電南京廠VEU授權 龔明鑫：對整體半導體競爭力影響有限

美通知取消台積電南京廠 VEU 豁免 經濟部五大聲明回應

台中婦輾9公分坑洞摔車慘死 馬路養護單位經濟部判國賠152萬

相關新聞

高階核廢選址期限剩3年 至今沒法源！避免地方公投卡關 核廢難題怎解套？

無論核電廠是否重啟，台灣都須面對既有核廢料的存放問題。經濟部近期將推動高階核廢選址立法，對照過去的失敗經驗，這一回在地方溝通、補償回饋的機制上，應如何補強？

台灣奧丁丁集團尋求在那斯達克直接上市 已申請股票代碼

旗下營運奧丁丁集團的區塊鏈科技公司歐簿客（OBOOK Holdings）表示，正在尋求在納斯達克掛牌上市，目前部分股東準...

川普效應加速金價破3500美元 明年4要素推升金價創新高

盤整已四個月之久的金價，周二以每盎司3508美元再創歷史新高價位，雖然又回跌至3485美元，但仍有其指標意義。台灣銀行貴金屬部經理楊天立在接受聯合報數位版訪問時，明確指出，金價經過四個多月盤整之後，如今已完成整理，而且有四大要素，正推升金價明年再創新高。

吳東亮喊電價、工資凍漲

工商協進會理事長吳東亮昨（3）日表示，隨著國際情勢動盪，任何電價、工資的變動對傳產及中小企業影響都很大。針對9月將討論的...

中部廠商減班 機械業最多

美國關稅與匯率升值衝擊，國內機械設備與工具機產業位於海嘯第一排，不少廠商做四休三或實施無薪假。根據勞動部勞動力發展署中彰...

央行理事：房市管制無須鬆綁

中央銀行將於18日召開第3季理監事會，市場關注貨幣政策與房市措施是否有所調整。身兼央行理事的台經院院長張建一昨（3）日指...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。