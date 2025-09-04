快訊

葡萄牙里斯本知名地面纜車脫軌 至少15死18傷

台股短線震盪加劇 AI 長周期趨勢不變、把握回檔契機

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

美國經濟持續處於「軟著陸」階段，製造業及勞動市場逐步降溫，失業率因勞動參與率下降而上升，為聯準會九月啟動降息提供空間。法人認為，中長期仍將受惠於AI與基建的長周期需求，投資人可把握回檔契機調整持股結構，聚焦營運能見度高的優質標的。

聯邦投信行銷業務處產品協理何彥樟分析，美國通膨壓力仍未完全緩解，CPI同步上行，顯示物價降溫速度可能低於預期，加上美國財政部擴大發債，市場流動性恐受挑戰，波動風險不容忽視。

不過，儘管如此，美國民間與企業資產負債表整體健全，目前尚未出現衰退徵兆，但投資人仍須關注通膨反覆與政策變化。

何彥樟指出，從產業發展來看，AI算力需求持續擴張，全球雲端服務供應商積極擴大資本支出，NVIDIA憑藉伺服器產品在供應鏈中居於關鍵地位，帶動台灣晶圓代工、高階封裝、伺服器ODM及零組件廠商同步受惠。

此外，重電產業亦因應電網升級迎來新成長動能。台灣出口金額七月年增率達42%，並連續三個月突破500億美元，顯示AI帶動的半導體與設備需求仍然強勁。

台股方面，何彥樟補充，近期資金行情推升指數創高，但技術面已有過熱跡象，融資餘額增加、籌碼面凌亂，短線震盪壓力升溫。在此脈絡下，AI與高效能運算所代表的科技產業，正是長期配置的核心方向。

其中，「聯邦精選科技基金」鎖定台灣科技供應鏈，涵蓋半導體、伺服器、散熱與電源管理等AI硬體關鍵環節，並兼顧電動車、雲端與通訊等具長期潛力的次產業。

何彥樟指出，該基金採取靈活策略，兼顧成長與防禦，並透過嚴謹風險控管降低波動影響。掌握產業轉型契機並轉化為投資機會。因此，在AI驅動的產業升級浪潮下，具備長期投資價值商機，適合作為投資人核心持有部位，把握科技結構性成長契機。

AI 美國經濟

延伸閱讀

俄烏和談無進度？川普：很快與普亭通話

美新國力概念ETF 聚光

股票型ETF除息 掀熱潮

主動式ETF商品規模 衝上500億

相關新聞

高階核廢選址期限剩3年 至今沒法源！避免地方公投卡關 核廢難題怎解套？

無論核電廠是否重啟，台灣都須面對既有核廢料的存放問題。經濟部近期將推動高階核廢選址立法，對照過去的失敗經驗，這一回在地方溝通、補償回饋的機制上，應如何補強？

川普效應加速金價破3500美元 明年4要素推升金價創新高

盤整已四個月之久的金價，周二以每盎司3508美元再創歷史新高價位，雖然又回跌至3485美元，但仍有其指標意義。台灣銀行貴金屬部經理楊天立在接受聯合報數位版訪問時，明確指出，金價經過四個多月盤整之後，如今已完成整理，而且有四大要素，正推升金價明年再創新高。

吳東亮喊電價、工資凍漲

工商協進會理事長吳東亮昨（3）日表示，隨著國際情勢動盪，任何電價、工資的變動對傳產及中小企業影響都很大。針對9月將討論的...

中部廠商減班 機械業最多

美國關稅與匯率升值衝擊，國內機械設備與工具機產業位於海嘯第一排，不少廠商做四休三或實施無薪假。根據勞動部勞動力發展署中彰...

央行理事：房市管制無須鬆綁

中央銀行將於18日召開第3季理監事會，市場關注貨幣政策與房市措施是否有所調整。身兼央行理事的台經院院長張建一昨（3）日指...

經部三招 助攻塑膠、扣件業 透過金融協助、研發轉型與多元通路補助

經濟部長龔明鑫昨（3）日赴南部與塑膠、扣件業交流，他表示，面對關稅議題，政府已經準備好，將透過三路措施協助業者，包含金融...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。