聽新聞
0:00 / 0:00

吳東亮籲電價凍漲、最低工資勿漲太多

聯合報／ 記者謝柏宏陳敬丰劉明岩袁志豪／連線報導

工商協進會理事長吳東亮昨天表示，隨著國際情勢動盪，任何電價、工資的變動對傳產及中小企業影響都很大。針對九月將討論的電價及最低工資，他建議電價應該凍漲，最低工資最好不要漲，要漲也不要漲太多，同時也應規畫配套措施協助弱勢勞工。

針對經濟部龔明鑫日前表示「拿過去公式討論今年的最低工資調幅不是很恰當」，中華民國全國總工會秘書長温宗諭昨說，傳統產業與中小企業長期有低薪問題，底層勞工靠最低工資維生，如今面對關稅壓力，他們既要承受放無薪假甚至被裁的風險，還可能因為政府推翻最低工資調整公式，失去基本保障，因此要求經長收回此話並道歉。

工商協進會昨舉辦理監事聯席會議，吳東亮在會中向政府提出三大建言，一是「對等關稅」，爭取關稅不高於主要競爭國及稅率疊加計算豁免，金融業願意支持共度難關；二是「能源與永續」，重申希望政府能夠務實調整能源政策；三是「勞動力」，審慎評估明年度最低工資的調整幅度，並開放新移工來源國及開放服務業引進外籍移工。

今年經濟成長，吳東亮認為有機會「保四」，但下半年受對等關稅、政治與供應鏈影響，整體會慢下來，大家要有心理準備。

龔明鑫昨前往中南部與產業界座談，台南市總工業會理事長蔡明忠說，除了關稅、匯率問題，目前還是非常缺工，建議既然每年都調漲最低工資，開放移工的比例也要同步調高。

電價 低薪 關稅 匯率 吳東亮 無薪假 龔明鑫 經濟部 最低工資 中小企業

延伸閱讀

最低工資不再沿用公式？全總要求龔明鑫收回不當言論並道歉

經長「最低工資沿用過去公式不適當」 全總轟：拿勞工當代罪羔羊

影／美撤銷台積電南京廠VEU授權 龔明鑫：對整體半導體競爭力影響有限

業界：台幣貶到32 才有競爭力

相關新聞

吳東亮喊電價、工資凍漲

工商協進會理事長吳東亮昨（3）日表示，隨著國際情勢動盪，任何電價、工資的變動對傳產及中小企業影響都很大。針對9月將討論的...

中部廠商減班 機械業最多

美國關稅與匯率升值衝擊，國內機械設備與工具機產業位於海嘯第一排，不少廠商做四休三或實施無薪假。根據勞動部勞動力發展署中彰...

央行理事：房市管制無須鬆綁

中央銀行將於18日召開第3季理監事會，市場關注貨幣政策與房市措施是否有所調整。身兼央行理事的台經院院長張建一昨（3）日指...

經部三招 助攻塑膠、扣件業 透過金融協助、研發轉型與多元通路補助

經濟部長龔明鑫昨（3）日赴南部與塑膠、扣件業交流，他表示，面對關稅議題，政府已經準備好，將透過三路措施協助業者，包含金融...

彈性育嬰假拚明年上路 請假單位以「日」計算

政府推動友善職場，行政院會預計今（4）日通過「育嬰留職停薪彈性化方案」，將育嬰留停請假單位從30日改為以「日」計算；此外...

新任部長林宜敬揭露施政重點 數發部打造AI生態系

數位發展部長林宜敬昨（3）日表示，AI正快速改變全球產業格局，會持續透過算力、資料、人才、行銷、資金等五大政策工具，建構...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。