吳東亮籲電價凍漲、最低工資勿漲太多

工商協進會理事長吳東亮昨天表示，隨著國際情勢動盪，任何電價、工資的變動對傳產及中小企業影響都很大。針對九月將討論的電價及最低工資，他建議電價應該凍漲，最低工資最好不要漲，要漲也不要漲太多，同時也應規畫配套措施協助弱勢勞工。

針對經濟部長龔明鑫日前表示「拿過去公式討論今年的最低工資調幅不是很恰當」，中華民國全國總工會秘書長温宗諭昨說，傳統產業與中小企業長期有低薪問題，底層勞工靠最低工資維生，如今面對關稅壓力，他們既要承受放無薪假甚至被裁的風險，還可能因為政府推翻最低工資調整公式，失去基本保障，因此要求經長收回此話並道歉。

工商協進會昨舉辦理監事聯席會議，吳東亮在會中向政府提出三大建言，一是「對等關稅」，爭取關稅不高於主要競爭國及稅率疊加計算豁免，金融業願意支持共度難關；二是「能源與永續」，重申希望政府能夠務實調整能源政策；三是「勞動力」，審慎評估明年度最低工資的調整幅度，並開放新移工來源國及開放服務業引進外籍移工。

今年經濟成長，吳東亮認為有機會「保四」，但下半年受對等關稅、政治與供應鏈影響，整體會慢下來，大家要有心理準備。

龔明鑫昨前往中南部與產業界座談，台南市總工業會理事長蔡明忠說，除了關稅、匯率問題，目前還是非常缺工，建議既然每年都調漲最低工資，開放移工的比例也要同步調高。