聽新聞
0:00 / 0:00

台中無薪假1282人次 勞局：本勞、移工須一視同仁

聯合報／ 記者陳敬丰／台中報導

美國關稅風暴延燒，勞動部1日公布實施減班休息（即「無薪假」）勞工4863人次，創今年新高。台中是精密機械產業重災區，1282人次放無薪假；勞工局提醒，企業放無薪假必須一視同仁，不可本國勞工放無薪假、外籍移工照常上班。

勞動部公布，截至9月1日，國內製造業放無薪假的企業共245家，人數4863人，其中受到美國關稅影響放無薪假的企業118家、3055人次；台中勞工局統計，放無薪假的企業61家、1282人次，美國關稅是主要原因，受影響者為49家、1122人次。

勞工局長林淑媛表示，企業受到美國關稅或匯率影響，導致必須調整組織或勞工工作內容，若確有必要實施減班休息，應與勞工充分溝通、取得同意，且依法通報；若營運恢復正常或勞資雙方同意的實施期間已到，應立刻恢復原有的工作模式。

林淑媛指出，過去台中企業面臨產業衝擊，比如疫情期間，曾出現「本國勞工放無薪假、外籍移工正常上班」的情形，這波關稅衝擊迄今尚未接獲這類通報，但仍提醒各企業，本國勞工與外籍移工都是勞動法令保護對象，要放無薪假必須一視同仁，不可差別待遇。

林淑媛說，企業放無薪假期間，如果讓從事相同工作性質的本國勞工減班，卻讓外籍移工正常出勤，甚至因此積欠本國勞工薪資，違反就業服務法第42條「妨礙本國人就業機會與勞動條件」，可處6萬到30萬元罰鍰，勞動部也得依違反人數1比1廢止聘僱並管制2年。

勞工局表示，為協助企業因應美國關稅衝擊，已在官方網站建置專區，針對安心就業、職能充電、安穩雇用、失業再就業、職場接軌、勞工保護等6大面向，提供20項服務；企業主如對聘僱外籍移工相關法令有疑問，可洽勞動力發展署1955專線或勞工局跨國勞動力事務科。

勞工局已協助放無薪假的企業申請勞動部安定措施，共17家、199名勞工受惠，也針對無薪假分布較多的區域增加訪視頻率，強化與廠協會之間的聯繫，及時掌握產業變動狀況；9月辦理35場徵才活動，提供近4000個職缺。

薪資 無薪假 勞動部 製造業

延伸閱讀

小摩：美國關稅對iPhone 17售價影響甚小 只有17 Pro可能漲價

中秋送暖 伊甸迦南園、創世台中分院推禮盒

因應關稅衝擊 勞動部「再充電計畫」助減班勞工就業

高關稅壓力企業放無薪假 中市勞工局提醒：本國外籍不可差別待遇

相關新聞

吳東亮喊電價、工資凍漲

工商協進會理事長吳東亮昨（3）日表示，隨著國際情勢動盪，任何電價、工資的變動對傳產及中小企業影響都很大。針對9月將討論的...

中部廠商減班 機械業最多

美國關稅與匯率升值衝擊，國內機械設備與工具機產業位於海嘯第一排，不少廠商做四休三或實施無薪假。根據勞動部勞動力發展署中彰...

央行理事：房市管制無須鬆綁

中央銀行將於18日召開第3季理監事會，市場關注貨幣政策與房市措施是否有所調整。身兼央行理事的台經院院長張建一昨（3）日指...

經部三招 助攻塑膠、扣件業 透過金融協助、研發轉型與多元通路補助

經濟部長龔明鑫昨（3）日赴南部與塑膠、扣件業交流，他表示，面對關稅議題，政府已經準備好，將透過三路措施協助業者，包含金融...

彈性育嬰假拚明年上路 請假單位以「日」計算

政府推動友善職場，行政院會預計今（4）日通過「育嬰留職停薪彈性化方案」，將育嬰留停請假單位從30日改為以「日」計算；此外...

新任部長林宜敬揭露施政重點 數發部打造AI生態系

數位發展部長林宜敬昨（3）日表示，AI正快速改變全球產業格局，會持續透過算力、資料、人才、行銷、資金等五大政策工具，建構...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。