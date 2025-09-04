美國對等關稅衝擊 魏啓林：台灣可設主權基金因應

中央社／ 台北3日電

國票金董事長魏啓林今天受訪時表示，疫情後全球自由貿易時代已經結束，面對近期美國關稅政策衝擊，台灣可以思考透過設立主權財富基金方式投資美國產業，藉此緩解傳統產業與內需服務業的壓力。

魏啓林今天表示，政府目前積極推動AI新十大建設，希望讓百工百業都可以應用AI人工智慧。疫情過後，世界迎來貿易革命，自由貿易時代已經結束，對台灣以出口導向做為經濟成長動力的國家影響很大，不過也因為台灣具備優良人力素質，透過進口產品再增加附加價值銷售出去，因此也有亮眼表現。

魏啓林表示，台灣長年處於貿易順差，但以台灣整體經濟規模來說，有近6000億美元的外匯存底其實非常高。近期因美國對等關稅政策，很多產業受到衝擊，建議台灣可以設立主權財富基金來投資美國，不一定是投資硬體，也可以投資股票債券等來因應。

魏啓林指出，台灣主權基金可以在國發會督導設立下，從1000億到2000億美元規模做起，初期可以委託國外團隊操盤部分資金、學習投資策略，若妥善運用主權基金投資美國，也可以跟美國更緊密。

身為台灣人工智慧學校基金會副董事長的魏啓林也指出，政府宣示2017年為台灣AI元年，當時就看好人工智慧發展和輝達的潛力，因此以公益平台的概念，決定為台灣培育更多AI人才，目前上過課程的學生達到1.3萬人。

台灣人工智慧學校校務長蔡明順指出，台灣人工智慧學校主辦的台灣人工智慧年會，今年預計9月9日至9月10日在中研院人文館舉行，預計將有1500人次參與。

美國 人工智慧

