新任部長林宜敬揭露施政重點 數發部打造AI生態系

數位發展部長林宜敬昨（3）日表示，AI正快速改變全球產業格局，會持續透過算力、資料、人才、行銷、資金等五大政策工具，建構AI產業生態系，打造健康的軟體產業生態，協助產業提升能量，促進國際合作。

林宜敬9月1日升任數發部長，昨日與媒體茶敘。林宜敬指出，數發部將在前部長黃彥男所打下的基礎上，繼續以AI產業、資安韌性、打詐作為施政重點，同時加強數位政府方面建設。

林宜敬提到，在算力上，政府將提供免費GPU給AI新創團隊，用於驗證創業想法，協助跨出第一哩路；資料面則將修法釋出不涉及個資的政府資料，籌設「台灣主權AI訓練資料庫」，確保AI模型能融入台灣觀點。

人才部分，數發部將訂定「台灣AI產業人才認定指引」，協助需求單位、培訓機構及認證單位建立共同架構，打造AI人才培育生態系，滿足產業需求並形成新興產業。行銷面將針對醫療、長照、製造等產業舉辦AI媒合會，協助新創取得穩定訂單；資金面已向國發會匡列100億元資金，投資具有產品及行銷能力的AI公司，協助快速擴張，進軍國際。

資安韌性上，林宜敬表示，將結合民間資安產業力量，強化政府部門、關鍵基礎設施及供應鏈防護。台灣資安產業不僅具技術實力，也在全球衛星與民主供應鏈的IC產業中扮演關鍵角色，未來希望透過產官合作，形成良性循環。

針對打詐，數發部將從法律、技術、商業三方面推進。法律上通過打詐專法並實施廣告實名制；技術上建置網站通報查詢網、政府專屬簡訊等工具；商業上則與Google、Meta、LINE等平台合作，要求積極參與防詐。