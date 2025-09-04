彈性育嬰假拚明年上路 請假單位以「日」計算

經濟日報／ 記者余弦妙謝柏宏／台北報導

政府推動友善職場，行政院會預計今（4）日通過「育嬰留職停薪彈性化方案」，將育嬰留停請假單位從30日改為以「日」計算；此外照顧假單位，也從「日」改為「小時」，盼增加勞工請假彈性。相關措施預計最快明年1月1日上路。

不過全國商業總會理事長許舒博昨日表示，政府規劃政策，不應將所有責任全部推給產業界，企業界不反對育嬰假，但最好仍以「半年」或「月」為單位來執行，否則對企業經營者而言，這項政策不但造成人力調度困難、工作效率不彰及成本大增等困擾，過於瑣碎的育嬰假也會造成該員工後續升職、加薪的障礙。

現行「育嬰留職停薪實施辦法」規定，子女未滿3歲的父母可請育嬰假，最長可請兩年、最短30天，原則上每次請假要滿六個月，30天的短期請假在期限內最多只能兩次。

行政院政委陳時中昨日表示，將修法把育嬰留職停薪期間的請假單位縮小到「日」，育嬰假不管是在工作上的方便度、銜接度，或對於同事、企業本身都會形成壓力，「假很多很好，但如果一次要請太多的話，也是職場會面對的困擾」。

陳時中說明，將規劃30天可以「日」為單位來請，若遇突發情況可請一天就好，不用一次請30天或六個月；家庭照顧假有七天，事假也有七天共14天，未來最低單位可以一小時為標準請假，雇主不得扣全勤獎金。

不過，彈性育嬰假也可能衝擊中小企業人力調度。據了解，勞動部已規劃配套，若有員工申請「一日育嬰留停」，政府將撥付每人每日1,000元獎勵金，估有143萬家小微企業適用，協助業者因應人力調度壓力，且不需逐案申請即可獲得，減輕中小企業人力負擔。

