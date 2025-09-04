吳東亮喊電價、工資凍漲

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

工商協進會理事長吳東亮昨（3）日表示，隨著國際情勢動盪，任何電價、工資的變動對傳產及中小企業影響都很大。針對9月將討論的電價及最低工資，他建議電價應該凍漲，最低工資最好不要漲，要漲也不要漲太多。

工商協進會昨日舉辦第26屆第14次理監事聯席會議，吳東亮向政府提出三大建言，一是爭取對等關稅不高於主要競爭國，稅率不疊加計算，金融業願意支持共度難關；二是重申希望政府能夠務實調整能源政策；三是勞動力方面，審慎評估明年度最低工資調整幅度，並開放新移工來源國及開放服務業引進外籍移工。

吳東亮表示，下半年國內經濟成長恐因對等關稅衝擊、國際局勢不穩與供應鏈放緩等三大因素而趨緩，平均成長率可能在2.5%以下。

電價 移工 吳東亮

延伸閱讀

出席工商界演講 盧秀燕引用孫運𤩷「這句話」喊話中央

最低工資不再沿用公式？全總要求龔明鑫收回不當言論並道歉

生理食鹽水本月調漲20% 藥界憂未來「有醫無藥」：盼凍漲藥廠電費

經長「最低工資沿用過去公式不適當」 全總轟：拿勞工當代罪羔羊

相關新聞

吳東亮喊電價、工資凍漲

工商協進會理事長吳東亮昨（3）日表示，隨著國際情勢動盪，任何電價、工資的變動對傳產及中小企業影響都很大。針對9月將討論的...

中部廠商減班 機械業最多

美國關稅與匯率升值衝擊，國內機械設備與工具機產業位於海嘯第一排，不少廠商做四休三或實施無薪假。根據勞動部勞動力發展署中彰...

央行理事：房市管制無須鬆綁

中央銀行將於18日召開第3季理監事會，市場關注貨幣政策與房市措施是否有所調整。身兼央行理事的台經院院長張建一昨（3）日指...

經部三招 助攻塑膠、扣件業 透過金融協助、研發轉型與多元通路補助

經濟部長龔明鑫昨（3）日赴南部與塑膠、扣件業交流，他表示，面對關稅議題，政府已經準備好，將透過三路措施協助業者，包含金融...

彈性育嬰假拚明年上路 請假單位以「日」計算

政府推動友善職場，行政院會預計今（4）日通過「育嬰留職停薪彈性化方案」，將育嬰留停請假單位從30日改為以「日」計算；此外...

新任部長林宜敬揭露施政重點 數發部打造AI生態系

數位發展部長林宜敬昨（3）日表示，AI正快速改變全球產業格局，會持續透過算力、資料、人才、行銷、資金等五大政策工具，建構...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。