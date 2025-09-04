吳東亮喊電價、工資凍漲
工商協進會理事長吳東亮昨（3）日表示，隨著國際情勢動盪，任何電價、工資的變動對傳產及中小企業影響都很大。針對9月將討論的電價及最低工資，他建議電價應該凍漲，最低工資最好不要漲，要漲也不要漲太多。
工商協進會昨日舉辦第26屆第14次理監事聯席會議，吳東亮向政府提出三大建言，一是爭取對等關稅不高於主要競爭國，稅率不疊加計算，金融業願意支持共度難關；二是重申希望政府能夠務實調整能源政策；三是勞動力方面，審慎評估明年度最低工資調整幅度，並開放新移工來源國及開放服務業引進外籍移工。
吳東亮表示，下半年國內經濟成長恐因對等關稅衝擊、國際局勢不穩與供應鏈放緩等三大因素而趨緩，平均成長率可能在2.5%以下。
