經部三招 助攻塑膠、扣件業 透過金融協助、研發轉型與多元通路補助

經濟部長龔明鑫昨（3）日赴南部與塑膠、扣件業交流，他表示，面對關稅議題，政府已經準備好，將透過三路措施協助業者，包含金融協助、研發轉型補助、多元通路補助，希望特別預算趕快通過，政府支持力道可以更強。

龔明鑫強調，經濟部已與銀行公會及金融機構達成共識，強調「銀行雨天不收傘，還會主動撐傘」，承諾企業若正常繳息，貸款可予展延，紓解資金壓力；在升級轉型方面，政府亦結合法人AI研發與輔導能量，協助業者導入應用，提升效率與競爭力。

經濟部三路挺產業 圖／經濟日報提供

龔明鑫接任經濟部長後，接連南下與傳產業者交流。他昨日分別前往台南萬國通路觀光工廠、高雄岡山的晉禾公司，強調政府對傳產、中小企業，都一定是站在一起，傳產與中小企業是台灣產業發展的根，不可能把我們的根放棄。

經濟部表示，業者普遍關心匯率、關稅與市場拓銷等議題。汽車扣件大廠和泰產業董事長詹榮典呼籲政府調降營所稅，以協助產業度過難關；塑膠業提出三大建議，首先對等關稅應與主要競爭對手日韓齊平，爭取降至15%；新台幣盼能貶至32元；鬆綁移工僱用限制。

龔明鑫提出三大協助措施。首先是金融協助，強調「銀行雨天不收傘，還會主動撐傘」；其次，經濟部提供研發轉型補助，單一企業最多500萬元，廠商聯合提案最高4,000萬元，主要可用於研發、升級轉型及購買機具設備。

第三是多元通路補助，將加大力道，編列約70億元給予支持，單一企業最高可補助500萬元，如跟經銷商聯合最高可增加到2,000萬元。他說，截至9月1日止，金融協助申請案已有100案；研發升級轉型已有236案，最多的還是通路行銷布建，現在申請案已近300案。龔明鑫並希望特別預算趕快通過，未來扶持力道、幅度可以更大，支持力道更強。