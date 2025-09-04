央行理事：房市管制無須鬆綁

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導

中央銀行將於18日召開第3季理監事會，市場關注貨幣政策房市措施是否有所調整。身兼央行理事的台經院院長張建一昨（3）日指出，目前貨幣政策沒有降息空間，房市的七波選擇性信用管制措施也無須鬆綁，若要求央行放寬監管，除非修改《銀行法》第72-2條，否則放寬將等同瀆職。

張建一分析，今年受惠於AI需求爆發，出口表現強勁，帶動全年經濟成長率上修至4.45%，為近年罕見高水準。

與此同時，消費者物價指數（CPI）年增率則呈下行走勢，顯示經濟成長與物價壓力並未出現矛盾。

張建一直言，「經濟成長強勁，第3季沒有降息空間；物價往下，也沒有升息必要。貨幣政策第4季是否要調整，再看當時的國際經濟情勢而定。」

房市方面，張建一指出，目前交易量明顯收斂，價格表現則呈現中古屋下跌、預售屋相對僵固，整體來說「房市沒有崩」。

