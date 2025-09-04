中部廠商減班 機械業最多

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

美國關稅與匯率升值衝擊，國內機械設備與工具機產業位於海嘯第一排，不少廠商做四休三或實施無薪假。根據勞動部勞動力發展署中彰投分署最新統計，中部通報減班休息的廠商以機械設備製造業48家最多，金屬製品製造業22家次之，其他運輸工具及其零件製造業14家緊追在後。

面對美國對等關稅等國際貿易環境不確定性，勞動部於8月13日正式公告「強化版僱用安定措施」，並追溯自8月1日起適用，適用對象擴增至九大行業，薪資差額補助更提高至70%。

中彰投分署表示，美方對台灣20%「暫時性稅率」公布後，部分企業有提及訂單減少或不敢接單的情形，累計中彰投地區從4月3日以後迄今，中彰投轄區通報減班休息的廠商以機械設備製造業48家最多，金屬製品製造業22家次之，其他運輸工具及其零件製造業14家再次之，其他各行業則為個位數。

而申請僱用安定措施共912人，其中，機械設備製造業最大宗，共594人，其次為金屬零件等製造業310人，橡膠製造業八人，其他均為個位數。中彰投分署鼓勵雇主，善用勞動部僱用安定措施，將員工續留企業內，共度難關。

此次強化版「僱用安定措施」公告施行，自114年8月1日起至115年1月31日止，適用的行業別包括：食品及飼料製造業、紡織業、橡膠製品製造業、塑膠製品製造業、金屬製品製造業、機械設備製造業、汽車及其零件製造業、其他運輸工具及其零件製造業、電力設備及配備製造業九項行業別受僱勞工。

在此期間內，若雇主與勞工協商實施減班休息期間達30日以上，並向地方勞工主管機關列冊通報，可在實施滿30天的次日起90天內，向分署提出減班休息期間的薪資差額補貼。

