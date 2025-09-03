裕慶-KY 榮獲「2025中堅潛力企業獎」、「股東報酬十強」殊榮

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導

裕慶-KY（6957）3日受邀參加台灣董事學會主辦的「2025外資精選台灣100強」頒獎典禮，在「2025外資精選台灣企業百強（Taiwan FINI 100）」評選中脫穎而出，不僅榮獲「中堅潛力企業獎」，更在「股東報酬十強」榜單中名列亞軍。

裕慶憑藉其在全球供應鏈布局、財務體質與永續經營等方面的綜合實力，從市值1億至5億美元級距的眾多候選企業中，獲得評審團的青睞。

展望下半年營運，裕慶指出，觀察商用展示架ODM業務客戶訂單，包括美國最大平價服飾與家飾零售商（R）門市收銀區改造，第3季將迎來大幅放量改造計畫，以及全球最大飲料商（C）、美國最大西部服飾零售商（B）商用展示架新專案等，可望帶動營運保持成長態勢。

另一方面，裕慶7月完成增設抽管廠，以精進垂直整合生產綜效與成本精實管控，以及第3季旗下印尼新廠正式投入生產行列，進一步提升區域供應彈性與即時交付能力，並拓展東南亞地區業務接單，增添未來營運良好動能。

裕慶指出，受惠商用展示架ODM業務動能提振，帶動累計營收年減幅度持續收斂，尤其居家修繕客戶（H與L）不論是營收貢獻或成長率，皆較去年同期大幅增加，有助於下半年旺季訂單挹注。

裕慶秉持「設計、製造與服務整合」的理念，長期深耕北美市場，同時積極拓展中國大陸、東南亞與歐洲，在商用展示架與智能電動床機構件領域持續展現成長動能。

公司並持續專注於高附加價值的ODM解決方案，把創新設計與智慧製造結合為發展核心，導入自動化設備與智慧電子標籤展示架等新技術，使生產更有效率，營運風險也隨之降低，同時展現產品多樣性與客製化的優勢。

不僅如此，裕慶始終將永續視為企業價值的一環，不斷強化公司治理，並以環境友善製程和供應鏈合作，減少對環境與營運的衝擊，多年來的努力，讓公司在治理與財務表現方面屢獲肯定。

「外資精選台灣企業百強」由台灣董事學會與企業發展研究中心共同主辦，透過模擬外資法人投資邏輯，從2,194家上市櫃公司中，初步篩選出市值介於1至5億美元的564家中型企業。

其後依據2022至2024年連續三年獲利狀況，以及營收年複合成長率（AGR）、平均營業利益率與股東權益報酬率（ROE）等基本面指標，篩選出前200家企業，再排除公司治理評鑑結果位於後20%的名單，最終選出12家中堅潛力企業及各類專項獎項。

外資 東南亞

延伸閱讀

不只歐美 陸政策加持 法人點名這幾檔 AI 受惠股

就市論勢／伺服器 ODM 族 吸睛

神基奪伺服器 ODM 訂單

立隆電、鈺邦 四檔聚焦

相關新聞

對等關稅及美國232條款影響企業 龔明鑫：台灣依然具備競爭力

經濟部部長龔明鑫今天走訪台南與高雄，主持兩場產業座談會，他表示，現階段企業受對等關稅及美國232條款影響，但「全世界都面...

螺絲扣件受高關稅壓頂 龔明鑫：政府資源到位不會雨天收傘

螺絲扣件產業受美國關稅與國際競爭衝擊，土地尋覓不易發展又更受限，經濟部長龔明鑫今赴高雄與業界座談，允諾規畫南部扣件聚...

乙炔業者共同調漲石化乙炔經銷價格 公平會重罰450萬元

桐寶股份有限公司及遠榮氣體工業股份有限公司於111年2月間共同調漲石化乙炔經銷價格，影響乙炔市場價格競爭市場機制，公平會...

塑膠產業向經長曝心聲：美國客戶尚未因關稅撤單 但以後「不曉得」

關稅衝擊傳統產業塑膠、工具機械業等，經濟部長龔明鑫今天台南與塑膠業者交流；台灣塑膠製品工業同業公會名譽理事長蔡明忠憂心美...

獨／美關稅衝擊顯現！工具機大廠：協力廠和客戶各收掉5家「登門才知關了」

美國關稅衝擊逐漸顯現，工具機放電加工大廠慶鴻機電總經理王陳鴻今天表示，已有5家協力廠商收掉，還有5家使用客戶業務員登門拜...

【重磅快評】「小英男孩」龔明鑫敢學郭智輝對中鋼提保證？

「小英男孩」台智電總經理鄭亦麟涉貪遭收押並解職，中鋼集團企業工會昨天到總部抗議，質疑中鋼恐因台智電再度淪為政策犧牲品，要...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。