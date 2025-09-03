裕慶-KY 榮獲「2025中堅潛力企業獎」、「股東報酬十強」殊榮

裕慶-KY（6957）3日受邀參加台灣董事學會主辦的「2025外資精選台灣100強」頒獎典禮，在「2025外資精選台灣企業百強（Taiwan FINI 100）」評選中脫穎而出，不僅榮獲「中堅潛力企業獎」，更在「股東報酬十強」榜單中名列亞軍。

裕慶憑藉其在全球供應鏈布局、財務體質與永續經營等方面的綜合實力，從市值1億至5億美元級距的眾多候選企業中，獲得評審團的青睞。

展望下半年營運，裕慶指出，觀察商用展示架ODM業務客戶訂單，包括美國最大平價服飾與家飾零售商（R）門市收銀區改造，第3季將迎來大幅放量改造計畫，以及全球最大飲料商（C）、美國最大西部服飾零售商（B）商用展示架新專案等，可望帶動營運保持成長態勢。

另一方面，裕慶7月完成增設抽管廠，以精進垂直整合生產綜效與成本精實管控，以及第3季旗下印尼新廠正式投入生產行列，進一步提升區域供應彈性與即時交付能力，並拓展東南亞地區業務接單，增添未來營運良好動能。

裕慶指出，受惠商用展示架ODM業務動能提振，帶動累計營收年減幅度持續收斂，尤其居家修繕客戶（H與L）不論是營收貢獻或成長率，皆較去年同期大幅增加，有助於下半年旺季訂單挹注。

裕慶秉持「設計、製造與服務整合」的理念，長期深耕北美市場，同時積極拓展中國大陸、東南亞與歐洲，在商用展示架與智能電動床機構件領域持續展現成長動能。

公司並持續專注於高附加價值的ODM解決方案，把創新設計與智慧製造結合為發展核心，導入自動化設備與智慧電子標籤展示架等新技術，使生產更有效率，營運風險也隨之降低，同時展現產品多樣性與客製化的優勢。

不僅如此，裕慶始終將永續視為企業價值的一環，不斷強化公司治理，並以環境友善製程和供應鏈合作，減少對環境與營運的衝擊，多年來的努力，讓公司在治理與財務表現方面屢獲肯定。

「外資精選台灣企業百強」由台灣董事學會與企業發展研究中心共同主辦，透過模擬外資法人投資邏輯，從2,194家上市櫃公司中，初步篩選出市值介於1至5億美元的564家中型企業。

其後依據2022至2024年連續三年獲利狀況，以及營收年複合成長率（AGR）、平均營業利益率與股東權益報酬率（ROE）等基本面指標，篩選出前200家企業，再排除公司治理評鑑結果位於後20%的名單，最終選出12家中堅潛力企業及各類專項獎項。