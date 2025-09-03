企業受對等關稅及美國232條款影響 龔明鑫：台灣依然具備競爭力

經濟部部長龔明鑫今天走訪台南與高雄，主持兩場產業座談會，他表示，現階段企業受對等關稅及美國232條款影響，但「全世界都面臨同樣挑戰，台灣依然具備競爭力」；他期勉業界善用特別預算，包含金融支持、研發升級及新市場開發等，把握契機化危機為轉機。

今天陪同龔明鑫走訪的產業發展署晚間8時30分發布今日新聞稿指出，龔明鑫上午前往台南萬國通路創意觀光工廠，與9家塑膠製品廠商及塑膠製品公會代表面對面會談；下午轉往高雄晉禾企業，與12家扣件業者交流。

今天兩場座談聚焦關稅、匯率、海外拓銷、金融支持、人才培育與產業轉型等，龔明鑫傾聽業界心聲，展現政府攜手產業迎戰國際挑戰的決心；兩場座談中，業者普遍關心匯率、關稅與市場拓銷。

龔明鑫說明，支持方案除930億元特別預算，有再加碼200 億元，將適時強化產業發展支持力道；拓銷部分會於國際展設置「TAIWAN SELECT 形象館」，強化國際行銷爭取多元商機：針對匯率部分，政府已與銀行合作推出避險工具，協助企業穩健經營。

塑膠製品業者肯定部長對產業的重視，並提到產業面臨基層勞工人力不足，亟需政府協助。龔明鑫回應，現在已有資深移工轉為中階技術人力方案，可協助業者保留資深技工。

扣件業者則聚焦於金融支持與升級轉型議題，龔明鑫說明，經濟部已與銀行公會及金融機構達成共識，強調「銀行雨天不收傘，還會主動撐傘」，承諾企業若正常繳息，貸款可予展延，以紓解資金壓力；在升級轉型方面，政府亦結合法人AI研發與輔導能量，協助業者導入應用，提升效率與競爭力。