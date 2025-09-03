螺絲扣件受高關稅壓頂 龔明鑫：政府資源到位不會雨天收傘
螺絲扣件產業受美國關稅與國際競爭衝擊，土地尋覓不易發展又更受限，經濟部長龔明鑫今赴高雄與業界座談，允諾規畫南部扣件聚落，協助解決基地問題。對業者有意透過整併、共同併購通路強化競爭力，政府全力支持，他透露行政院已將企業併購法修法送進立法院，盼盡速審議通過。
龔明鑫指出，扣件產業屬於232條款，螺絲螺帽業在第一波就已遭受衝擊，關稅現在已經拉到50%，好在是說全世界都面臨這樣關稅，最高的當然是中國疊加上去將近100％，其他國家大概都是50％多一點，在此基礎上還是可以有跟其他國家競爭的機會。
龔明鑫表示，政府已三讀通過特別條例，屬於產業支持930億再加碼200億，總計1130億，提供更完整產業支持，金融政策支持上，他強調「雨天絕對不會收傘」，只要舊貸繳息正常即可展延，新貸部分無論周轉、布線通路、轉型升級都會支持，甚至有一定程度利息補貼，而轉型升級當中的AI導入技術也會全力支持。
針對個案進行幫助，目前申請案已有100案，研發轉型提供每家500萬元補助，若是多家廠商聯合研發則有4000萬元，可用於研發、升級轉型及購買機具設備，也可應用在行銷通路，也已有236案提出申請，將加強業者開發新的通路或市場，已編列約70億元給予支持，布建通路一個案子可以支持500萬元，如跟經銷商聯合也可增加到2000萬元，申請案已近300案。
因扣件產業土地尋覓不易，龔明鑫允諾規畫南部扣件聚落，將充分與高市府討論找地，讓業者安身立命。至於多元市場布局和企業整併，他說幾家扣件業者整併起來，一起併購通路，或與國際通路合作，市場報價會較順暢，政院已提出企業併購法修法，並送進立法院，希望盡快審議通過。
高雄螺絲扣件產業正承受美國232國安條款與歐盟CBAM碳稅雙重壓力，全球市場規則正被改變。市長陳其邁說，過去螺絲產業歷經多次波動，台灣業者憑藉靈活變通，總能找到突破困境新道路，如今是調整與布局關鍵時刻，唯有積極轉型、開拓市場通路，才能在激烈國際競爭勝出。
陳其邁表示，台灣螺絲扣件業具備靈活應變與優質技術，長年深獲國際市場信賴，只要率先完成調整，就能在挑戰中取得先機。他指出，高雄業者在技術、客製化與品質方面具優勢，市府正協助導入智慧管理與低碳轉型，推動高值化與高端市場發展，籲中央給予更多補助，讓危機化為轉機，同時期待公會與業界凝聚力量，共同拓展全球市場。
