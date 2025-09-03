電機技師公會訂收費標準踩紅線 公平會罰100萬

電機技師公會訂定技術服務費的收費標準，踩到公平會聯合行為紅線，公平會今天委員會議決議，令電機技師公會停止違法行為，併處新台幣100萬元罰鍰。

公平會接獲檢舉後展開調查，發現電機技師公會於101年透過章程、會員大會、理監事會議決議，訂定「技術服務費參考表」及「電機工程造價計算一覽表」。

公平會說明，「技術服務費」是電機技師受託辦理電力設備工程設計、監造案件時，向委託人收取的報酬，而「技術服務費」是依「技術服務費參考表」所列百分率與「電機工程造價計算一覽表」所列金額兩者的乘積計算，電機技師公會並訂有最高及最低收費限制。

此外，電機技師公會於113年間，以會員大會及理監事會議決議，經由調高「電機工程造價計算一覽表」所列金額，提高「技術服務費」的收費標準，調幅達30%。

公平會表示，電機技師公會會員涵蓋相關市場內的所有服務提供者，具有一定集體市場力，而公會訂定及調整「技術服務費」收費標準的行為，將約束會員於市場交易價格，形成對市場競爭限制，進而影響電機技師辦理電力設備工程設計、監造案件業務的市場供需功能，已違反公平交易法聯合行為禁止規定，因此決定開罰。

公會踩聯合行為紅線事件頻傳，公平會提醒，同業公會應容許會員自由決定收費水準，同業公會訂定「收費標準」，即使只是建議或參考性質，仍有聯合行為的高度風險，應該避免。