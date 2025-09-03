乙炔業者共同調漲石化乙炔經銷價格 公平會重罰450萬元

桐寶股份有限公司及遠榮氣體工業股份有限公司於111年2月間共同調漲石化乙炔經銷價格，影響乙炔市場價格競爭市場機制，公平會委員會今天認定兩業者違反公平交易法聯合行為規定，分別處桐寶公司250萬元及遠榮氣體200萬元罰鍰。

公平會主動調查發現，桐寶公司及遠榮氣體在乙炔市場，原各自以不同之經銷價格及交易模式從事競爭，然其等於110年12月間開會討論石化乙炔之經銷價格，並一度有調漲至每公斤150元至200元之意見，會議中所提價格資訊已成為漲價之基準點，影響桐寶公司及遠榮氣體之訂價決策。其後，桐寶公司及遠榮氣體於111年2月間，共同將石化乙炔之經銷價格一致調漲至平均每公斤約110元至180元。

公平會表示，台灣中油股份有限公司為國內唯一生產石化乙炔之業者，所產製之石化乙炔均交由桐寶公司及遠榮氣體分裝後，再銷售予下游之經銷商，桐寶公司與遠榮氣體因同時漲價及有漲價區間一致之情形，不僅削弱彼此的競爭，亦導致乙炔價格整體性的上漲，足以影響乙炔市場之交易秩序，違反公平交易法聯合行為禁止規定。

公平會提醒業者，業者仍要基於自身的經營情況，自行決定價格策略，勿與其他業者合意共同決定交易價格，避免觸法。