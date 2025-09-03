快訊

接連身亡...高雄名醫王銘嶼涉減重手術釀2死 醫懲會決議廢照停業並重罰

獨／美關稅衝擊顯現！工具機大廠：協力廠和客戶各收掉5家「登門才知關了」

柯文哲最多押15個月…明開羈押庭 「宣判才交保」機率微乎其微

聽新聞
0:00 / 0:00

獨／美關稅衝擊顯現！工具機大廠：協力廠和客戶各收掉5家「登門才知關了」

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
經濟部長龔明鑫昨天保證銀行不收傘，但工具機業者認為應該比照疫後振興方案，做政策宣示。記者黃寅／攝影
經濟部長龔明鑫昨天保證銀行不收傘，但工具機業者認為應該比照疫後振興方案，做政策宣示。記者黃寅／攝影

美國關稅衝擊逐漸顯現，工具機放電加工大廠慶鴻機電總經理王陳鴻今天表示，已有5家協力廠商收掉，還有5家使用客戶業務員登門拜訪時竟已關門了，這次的工具機業受到的衝擊比疫情期間還嚴重，「真的有點緊張」。

慶鴻機電是全球前5大放電加工廠，能自行研發工具機「電腦控制器」軟硬體，也是整機製造廠，在國內工具機具一定地位。王陳鴻說，因為全球布局，美國僅占慶鴻5%市場，關稅的衝擊不大，但因為很多客戶的市場在美國，因此影響環環相扣。

對於這一波的衝擊，他感覺影響已逐漸顯現，例如他有5家上游供應商因為本就有二代接班問題，加上這波關稅使得大環境不好，因此促使經營者乾脆就此收掉。他公司的業務最近拜訪客戶時，竟回報客戶已關門了，這些來自產業面的訊息，都顯示這次的衝擊比疫情期間還嚴重，也讓人真的感覺有些緊張。

另名工具機主軸零件商亦說，他的7、8成客戶是中小型和微型企業，經濟體質本就比較脆弱，最近景況很不好，日子的確很難過，期待應照疫後振興方案由政府以政策性宣示，請銀行配合給予金融支持，否則僅是經濟部長口頭上說不會收傘，銀行是不會認真執行的。

他說，金融支持上，例如設備和廠房的貸款若是本金到期須支持，可以准許還本時期展延，讓廠商可以持續還息不還本。還有信保基金或廠商自行貸得的「周轉金」也能在一年到期後自動展延，讓廠商能稍喘一口氣。

這名廠商說，雖然政府鼓勵業者要轉型升級，但是現在連單都沒有了，政府應該救急為先，金融支持就是救急方案。王陳鴻也認為，很多中小型和微型企業的確需要政府的協助，先過得了這一關，並希望關稅盡早確定，才能盡早恢復產業秩序，重新接到訂單。

美國 關稅 工具機

延伸閱讀

因應關稅衝擊 勞動部「再充電計畫」助減班勞工就業

螺絲業陷美國232條款關稅陰霾 業者喊話調降營所稅救產業

川普關稅餘波 美製造業連6月萎縮

美關稅法律戰升級 川普：將向最高法院提快速裁決

相關新聞

獨／美關稅衝擊顯現！工具機大廠：協力廠和客戶各收掉5家「登門才知關了」

美國關稅衝擊逐漸顯現，工具機放電加工大廠慶鴻機電總經理王陳鴻今天表示，已有5家協力廠商收掉，還有5家使用客戶業務員登門拜...

最低工資不再沿用公式？全總要求龔明鑫收回不當言論並道歉

針對新任經濟部長龔明鑫昨天在產業公協會交流會議上，以今年高科技業獨好，傳產、中小企業卻因美國高關稅衝擊陷入困境為由，表示...

塑膠產業向經長曝心聲：美國客戶尚未因關稅撤單 但以後「不曉得」

關稅衝擊傳統產業塑膠、工具機械業等，經濟部長龔明鑫今天台南與塑膠業者交流；台灣塑膠製品工業同業公會名譽理事長蔡明忠憂心美...

【重磅快評】「小英男孩」龔明鑫敢學郭智輝對中鋼提保證？

「小英男孩」台智電總經理鄭亦麟涉貪遭收押並解職，中鋼集團企業工會昨天到總部抗議，質疑中鋼恐因台智電再度淪為政策犧牲品，要...

南部座談聆聽塑膠產業心聲 龔明鑫：希望特別預算趕快通過

關稅衝擊傳統產業塑膠、工具機械業等，經濟部長龔明鑫昨天分別前往台中、彰化與工具機和機械業者以及水五金業者座談，今天上午他...

螺絲業陷美國232條款關稅陰霾 業者喊話調降營所稅救產業

美國對鋼鋁產品祭出232條款高關稅最高50%，台灣暫時維持20%對等關稅，但必須採疊加計算，螺絲產業認為對匯率衝擊甚鉅。經濟部長龔...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。