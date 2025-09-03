獨／美關稅衝擊顯現！工具機大廠：協力廠和客戶各收掉5家「登門才知關了」

美國關稅衝擊逐漸顯現，工具機放電加工大廠慶鴻機電總經理王陳鴻今天表示，已有5家協力廠商收掉，還有5家使用客戶業務員登門拜訪時竟已關門了，這次的工具機業受到的衝擊比疫情期間還嚴重，「真的有點緊張」。

慶鴻機電是全球前5大放電加工廠，能自行研發工具機「電腦控制器」軟硬體，也是整機製造廠，在國內工具機具一定地位。王陳鴻說，因為全球布局，美國僅占慶鴻5%市場，關稅的衝擊不大，但因為很多客戶的市場在美國，因此影響環環相扣。

對於這一波的衝擊，他感覺影響已逐漸顯現，例如他有5家上游供應商因為本就有二代接班問題，加上這波關稅使得大環境不好，因此促使經營者乾脆就此收掉。他公司的業務最近拜訪客戶時，竟回報客戶已關門了，這些來自產業面的訊息，都顯示這次的衝擊比疫情期間還嚴重，也讓人真的感覺有些緊張。

另名工具機主軸零件商亦說，他的7、8成客戶是中小型和微型企業，經濟體質本就比較脆弱，最近景況很不好，日子的確很難過，期待應照疫後振興方案由政府以政策性宣示，請銀行配合給予金融支持，否則僅是經濟部長口頭上說不會收傘，銀行是不會認真執行的。

他說，金融支持上，例如設備和廠房的貸款若是本金到期須支持，可以准許還本時期展延，讓廠商可以持續還息不還本。還有信保基金或廠商自行貸得的「周轉金」也能在一年到期後自動展延，讓廠商能稍喘一口氣。

這名廠商說，雖然政府鼓勵業者要轉型升級，但是現在連單都沒有了，政府應該救急為先，金融支持就是救急方案。王陳鴻也認為，很多中小型和微型企業的確需要政府的協助，先過得了這一關，並希望關稅盡早確定，才能盡早恢復產業秩序，重新接到訂單。