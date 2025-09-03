快訊

雷雨狂炸6縣市「持續1小時」 氣象署籲慎防冰雹、強陣風

開庭時否認犯罪！剴剴案女社工再限境8月 法官：有逃亡之虞

年紀輕輕就成候選繼承人！金主愛與父同行登世界舞台 專家：恐影響心理健康

聽新聞
0:00 / 0:00

【重磅快評】「小英男孩」龔明鑫敢學郭智輝對中鋼提保證？

聯合報／ 主筆室
經濟部前部長郭智輝爆料鄭亦麟案「真正大尾的還未浮出水面」，新任經濟部長龔明鑫表示「不知道」、「全力配合調查」。圖／聯合報系資料照片
經濟部前部長郭智輝爆料鄭亦麟案「真正大尾的還未浮出水面」，新任經濟部長龔明鑫表示「不知道」、「全力配合調查」。圖／聯合報系資料照片

「小英男孩」台智電總經理鄭亦麟涉貪遭收押並解職，中鋼集團企業工會昨天到總部抗議，質疑中鋼恐因台智電再度淪為政策犧牲品，要求退出投資，中鋼另外一個工會中鋼公司企業工會則表示有條件支持投資台智電；經濟部龔明鑫尚未對此表態，但相較前任部長郭智輝明確表示中鋼可隨時退出，還說鄭亦麟後面有更大尾的，出自英系的龔明鑫被影射與鄭亦麟關係密切，有必要清楚說明。

台智電前總經理鄭亦麟涉貪遭收押禁見，檢調偵辦過程陸續曝光，包括鄭亦麟嗆辦案人員「你們知道我背後是誰嗎？」、鄭趁機把手機丟出窗外、分次操作ATM存現金、帳戶內大筆來源不明資金、在北市購買多處房產，種種跡象看來，應是有人刻意放消息。更特別的是檢調是在賴清德拜訪前總統蔡英之後發動搜索 約談，難免引發聯想。

但中鋼集團企業工會對鄭亦麟涉貪反應最激烈，因為台智電成立之前，中鋼曾以風險太大、產業不熟悉為由，婉拒投資成立台智電，但經濟部就是要中鋼一肩扛起，只是中鋼已有一個虧損64億元的興達海基大錢坑，再出資台智電，內部對此多持反對意見，導致台智電成立過程一波三折，最後中鋼仍在經濟部壓力下出資12.5%，金額不算多，但問題在於日後若出現虧損，又是中鋼難以承受之重。

對於中鋼集團企業工會反對出資台智電，經濟部前部長郭智輝態度開放。他曾在立法院提出兩個保證，一是台智電絕對不會虧損，二是他已指示中鋼經營階層，如果無法和工會溝通解釋，中鋼隨時可以退出平台。

從事後結果看來，中鋼最後還是出資台智電，美其名是為了解決企業買不到綠電的問題，但計畫統購期間長達25年、金額共5500億元，台智電還沒有賺到錢就先傳出總經理涉貪，能不令中鋼員工擔心這又是另一錢坑嗎？也難怪他們要求應全面調查鄭亦麟任內經手案件，並呼籲中鋼退出台智電，藍委柯志恩更建議啟動外部稽核以確保股東權益。

龔明鑫接下郭智輝的棒子，但東窗事發之前，郭智輝的兩個保證已有一個破功了，中剛在中鋼集團企業工會反對下還是出資台智電；至於，郭智輝保證台智電絕對不會虧損，弊案爆發後，恐怕已為台智電未來營運蒙上陰影，龔明鑫既然接掌經濟部，就有責任說清楚、講明白，否則難安股東及員工的心。

鄭亦麟涉貪案的另一個「巧合」是，鄭亦麟遭爆與當過經濟部長的前行政院副院長沈榮津及龔明鑫關係匪淺，媒體報導，去年鄭亦麟待業之際，就是透過同屬英系、甚至也被有過「小英男孩」封號的龔安排到台經院氣候變遷中心任職，而且是破格任用，今年鄭轉往台智電任職，卻繼續兼任台經院工作，而台經院院長兼該院氣候變遷中心主任張建一是龔明鑫的學弟，怎麼看，都和龔明鑫有交集。

雖然張建一強調鄭亦麟到台經院兼職與龔明鑫沒關係，鄭亦麟涉案被押後已辭去台經院的職務，但檢調大舉搜索，偏又漏掉台經院辦公室，加上郭智輝爆料鄭亦麟案「真正大尾的還未浮出水面」，龔明鑫豈能以「不知道」、「配合調查」來杜悠悠之口？對台智電未來走向，龔明鑫既是行政院副院長鄭麗君口中的內閣「明星王牌」，又能夠提出什麼保證？

中鋼 龔明鑫 經濟部 台經院

延伸閱讀

影／美撤銷台積電南京廠VEU授權 龔明鑫：對整體半導體競爭力影響有限

經長：金援機械業 雨天不收傘

彰化水五金現「做四休三」努力撐過10月 龔明鑫：拚年底產業園區定案

經長龔明鑫喊話：機械業、工具機是製造業的根 政府會站在一起

相關新聞

經長「最低工資沿用過去公式不適當」 全總轟：拿勞工當代罪羔羊

經濟部長龔明鑫日前邀請7大產業開交流會議，表示「拿過去公式討論今年的最低工資調幅不是很恰當」。中華民國全國總工會今砲轟，...

影／美撤銷台積電南京廠VEU授權 龔明鑫：對整體半導體競爭力影響有限

經濟部長龔明鑫昨天分別前往台中、彰化與工具機和機械業者以及水五金業者座談，今天上午他再至台南與塑膠業者交流，座談會開始前...

僱用安定措施上路！中彰投48家機械設備業通報減班休息

美國關稅與匯率升值衝擊，國內機械設備與工具機產業位於海嘯第一排，越來越多廠商做四休三，或實施無薪假勞動部勞動力發展署中彰...

最低工資不再沿用公式？全總要求龔明鑫收回不當言論並道歉

針對新任經濟部長龔明鑫昨天在產業公協會交流會議上，以今年高科技業獨好，傳產、中小企業卻因美國高關稅衝擊陷入困境為由，表示...

2026水電費預算暴增12.9億元 立委批政府浪費、未節能減碳

2026年度中央政府總預算出爐，立委許宇甄指出，賴政府整體水電費編列高達111億3,664萬8千元，比2025年度預算案...

美通知取消台積電南京廠 VEU 豁免 經濟部五大聲明回應

針對美方終止台積電南京廠的「經驗證終端用戶」（VEU）資格，改為逐案申請許可，經濟部發出五大說明，強調台積電目前於中國僅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。