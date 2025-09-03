南部座談聆聽塑膠產業心聲 龔明鑫：希望特別預算趕快通過

關稅衝擊傳統產業塑膠、工具機械業等，經濟部長龔明鑫昨天分別前往台中、彰化與工具機和機械業者以及水五金業者座談，今天上午他再至台南與塑膠業者交流；會後他表示，希望特別預算趕快通過，政府扶持企業力道、幅度就可以更大，支持力道更強。

龔明鑫今天上午10時許到台南市歸仁區萬國通路觀光工廠與塑膠業交流座談，他會前致詞說COVID-19那時是多麼艱難的時候，民間的企業跟政府一起努力，度過了難關，「今天我們同樣的也面臨某些挑戰，我相信，只要我們政府跟民間企業鬥陣，大家一起面對，一起往前走」。

龔明鑫指出，政府對於塑膠製品產業，或其他的傳統產業、中小企業，一定是站在一起，一起面對；他再次強調，「傳統產業跟中小企業是台灣整個產業發展的根，我們不可能把我們的根放棄」，不是高科技產業發展得非常好，就不管傳統產業，「我們的工業之母，怎麼可能放棄」？

龔明鑫表示，台灣所有的民生用品幾乎都要用塑膠製品，尤其是技術能力那麼強，對特定領域的應用都發展得很好，怎麼可能放棄；但是短期間可能遇到一些可國際情勢的挑戰，「只要我們做得好，就可以度過這個難關」。

他說明，立法院已經三讀通過特別條例，至少有930億元支持產業，另有200億可以外加，將可大力支持企業界。經濟部分幾個部分，一是金融協助，重申金融機構雨天絕對不會收傘，甚至於還可以展延；如有個別需要幫助的部分，聯輔中心也能提供個別幫助。

另外，研發轉型提出任何計畫，一個案子最多有500萬元，如果是廠商聯合提案則有4000萬元，主要可用於研發、升級、轉型及購買機具設備，也可應用在行銷通路，可以彈性上的使用。

第三個部分是通路或者是新市場開發，這部分將加大力道，編列約70億元給予支持；布建通路一個案子可以支持500萬元，如跟經銷商聯合也可增加到2000萬元。

他說，截至9月1日止，金融協助申請貸款案已有100案；研發升級轉型已有236案，最多的還是通路行銷布建，現在申請案已近300案。他指出，這個時候採用移緩濟有急，希望特別預算趕快通過，扶持力道、幅度就可以更大，支持力道更強；企業有需求就申請，政府就來支持、幫忙。

龔明鑫會後受訪則表示，中南部傳產特別反映人力不足，特別人力被高科技產業搶走，希望政府幫忙培訓人才、補充基層人力，這部分勞動部已經有想法，就給他們指揮；關稅、匯率也是他們關心的議題，政府都有相關機制在做，也準備好了。

如上述使用政府相關經濟支持方案，已經有很多廠商開始使用，比如說有關金融支持包括代股的部分，來申請的案件已經將近200個案件，研發升級這個部分，單一廠商可以500萬、聯合廠商可以4000萬，這個部分來申請的案子已有236案等，很多企業還是很積極在做。

龔明鑫再強調，將來如果特別預算通過的話，那這個力道會更大，所以希望特別預算趕快通過。