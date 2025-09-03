螺絲業陷美國232條款關稅陰霾 業者喊話調降營所稅救產業

美國對鋼鋁產品祭出232條款高關稅最高50%，台灣暫時維持20%稅率，但必須採疊加計算，導致螺絲產業首當其衝。經濟部長龔明鑫今南下高雄與螺絲業者座談，強調「政府資源準備好了」，呼籲有困難的業者都可提出申請協助。

汽車扣件大廠和泰產業董事長詹榮典直言，扣件業面臨關稅、匯率、移工、原料與電價等多重壓力，特別是中鋼料件價格居高不下，更讓企業喘不過氣。他呼籲政府調降營利事業所得稅，甚至建議「最好降到10%」，以協助傳統產業度過難關。他指出，目前傳產營所稅率比科技業高，在全球競爭下「不降稅，中小企業如何生存？」

前螺絲公會理事長蔡圖晉也指出，台灣螺絲產業全盛時期規模逾2000億元，其中七成集中在高雄。但近年中國搶走約四成低階市場，台灣只能與日、韓、德、義大利及土耳其等國，在15%對等關稅下競爭，如今再面臨美方232條款的50%關稅，衝擊尤為沉重。他形容「15%是別人的天花板，卻是台灣的樓地板」。

蔡圖晉進一步指出，台灣高階螺絲出口關稅已達24.7%，若再疊加232條款25%甚至50%，差別待遇下將嚴重削弱競爭力。他透露，高關稅消息一出，不少國際客戶要求台灣廠商自行吸收關稅，業者為止損被迫停單，「有廠商接單歸零」。

他憂心，若稅負持續疊加，高階螺絲恐掀起產業外移或倒閉潮，呼籲政府研議OA、LC信用狀展延等金融措施，「政府不幫忙，不是關門就是外移」。

面對業者憂慮，龔明鑫重申，政府會提供必要資源協助，無論是稅務、金融或就業面向，都會盡力協助產業穩住陣腳。他呼籲業者積極向政府反映需求，「不要客氣，有困難就提出」。