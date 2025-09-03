普發現金常態化？ 卓榮泰：現在絕非時候

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

先前在野黨就曾提出要修法讓普發現金常態化，對此，行政院長卓榮泰3日受表示，當前國際情勢動盪，還有許多建設跟政策要推行，稅收不能一直用普發模式放出去，「現在絕非時候」，將以「預先說明」來防範。

卓榮泰今日接受網路媒體「齊有此理」專訪表示，這次特別條例修正案用我們的解釋完成憲政程序，是930億產業支持，以及1,500億的國土韌性，希望大家能夠體諒，如果不走這步，產業一直要政府做的事情都不能做，政府盼先安定產業、加強國土韌性、照顧弱勢民生。

不過對於需要舉債，卓榮泰也說，賴總統去年520要求他，未來預算編列不要舉債，且除了軍購外，不要隨便編特別預算，但這兩個月都打破了，不僅編了特別預算，還大量舉債，明年總預算舉債2,998億，再加上1,002億特別預算，剛好舉債是4千億，這是幾年來從來沒有過的，就是因為2,350億被拿去當普發現金。

卓榮泰指出，用於普發現金的2,360億元是大數目，當前還有許多建設與政策要推動，包括AI新十大建設、擴大內需、婚育宅等，都需要錢，當前稅收轉換成普發現金的模式不能成常態，如果一直把政府實徵數超過預算數多少就發現金給國人，等於把我們累積力量打平掉。

卓榮泰表示，當前台海動盪、印太不安定、關稅影響全球經貿，加上政策建設，都要錢應對，且自己看到一些受訪者都稱要把普發現金1萬元存起來而非消費。若未來太平盛世，把錢發給大家哈哈大笑何樂不為，「但現在絕非那個時候」。

對於若在野持續推普發現金等的狀況如何應對？卓榮泰表示，以後將不要讓它形成討論過程、形成主要力量，要「事先去做說明」、「提前去講政府的困難與需求」。

