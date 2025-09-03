工商協進會吳東亮：建議電價、最低工資都不要漲

快訊

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

工商協進會理事長吳東亮3日表示，隨著國際情勢動盪，任何電價、工資的變動對傳產及中小企業的影響都很大。針對9月將討論的電價及最低工資，他建議電價應該凍漲，最低工資最好不要漲，要漲也不要漲太多。

工商協進會3日舉辦第26屆第14次理監事聯席會議，吳東亮在會前受訪表示，下半年國內經濟成長恐因對等關稅衝擊、國際局勢不穩與供應鏈放緩等三大因素而趨緩，平均成長率可能落在2.5%以下，尤其傳產與中小企業承受壓力最大，呼籲政府應凍漲電價，最低工資調整也需審慎，最好不要漲，以免加重產業負擔，若真的要漲也不要漲太多，同時也應規劃配套措施協助弱勢勞工。

對於今年全年經濟成長率，吳東亮認為有機會「保4」，主因上半年受到提前出貨帶動，經濟成長率平均接近7%，第2季更超過8%，但下半年受到對等關稅、政治與供應鏈影響，整體會慢下來，因此大家要有心理準備。

此外，近期台股指數再創新高，是否經濟是否依舊看好？吳東亮強調，台灣經濟實力很好，主要有高科技、AI和傳產等，短期隨著國際情勢波動，但中長期來看，「我對台灣經濟還是有信心」，企業經營者很努力、認真經營，長期經濟依舊會很好。

電價 吳東亮 中小企業

