僱用安定措施上路！中彰投48家機械設備業通報減班休息

美國關稅與匯率升值衝擊，國內機械設備與工具機產業位於海嘯第一排，越來越多廠商做四休三，或實施無薪假勞動部勞動力發展署中彰投分署最新統計，中彰投轄區通報減班休息的廠商以機械設備製造業48家最多，金屬製品製造業22家次之，其他運輸工具及其零件製造業14家再次之。

面對美國對等關稅等國際貿易環境不確定性，勞動部於8月13日正式公告「強化版僱用安定措施」，並追溯自8月1日起適用，適用對象擴增至九大行業，薪資差額補助更提高至70%。

勞動力發展署中彰投分署為協助受影響企業勞工申辦，讓補助能快速到位，於官網推出「確認資格」、「準備文件」、「提出申請」，以及「審核撥款」四大步驟引導，並提供「專人輔導」、「即時收件」及「進廠服務」等多項服務，希望能穩定在職勞工生計，也陪伴受影響產業共渡難關。

中彰投分署表示，自今年4月初關稅議題浮現後，分署便主動展開企業關懷訪視，並提供勞動部相關資源與服務，多數廠商持觀望態度。直至美方對台灣公布20%的「暫時性稅率」之後，部分企業有提及訂單減少或不敢接單的情形，但仍希望保留技術人才，以維持未來競爭力，因此對強化版「僱用安定措施」表現出高度興趣。

累計中彰投地區從4月3日以後迄今，中彰投轄區通報減班休息的廠商以機械設備製造業48家最多，金屬製品製造業22家次之，其他運輸工具及其零件製造業14家再次之，其他各行業則為個位數。

而申請僱用安定措施共912人，其中，機械設備製造業最大宗，共594人，其次為金屬零件等製造業310人，橡膠製造業8人，其它均為個位數。中彰投分署鼓勵雇主，善用勞動部僱用安定措施，將員工續留企業內，共度難關。

此次強化版「僱用安定措施」公告施行，自114年8月1日起至115年1月31日止，適用的行業別包括：食品及飼品製造業、紡織業、橡膠製品製造業、塑膠製品製造業、金屬製品製造業、機械設備製造業、汽車及其零件製造業、其他運輸工具及其零件製造業、電力設備及配備製造業9項行業別受僱勞工。

在此期間內，若雇主與勞工協商實施減班休息期間達30日以上，並向地方勞工主管機關列冊通報，可在實施滿30天的次日起90天內，向分署提出減班休息期間的薪資差額補貼。

符合資格的勞工可獲得薪資差額70%補貼，每人每月最高可領1萬2,100元，最長補助6個月，累計最高可達7萬2,600元。

同時為鼓勵減班休息勞工參加職業訓練，僱用安定措施的薪資補貼，可於減班休息前後薪資差額內，與「因應美國對等關稅政策支持減班休息勞工再充電計畫」的訓練津貼合併請領。