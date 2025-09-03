最低工資不再沿用公式？全總要求龔明鑫收回不當言論並道歉
針對新任經濟部長龔明鑫昨天在產業公協會交流會議上，以今年高科技業獨好，傳產、中小企業卻因美國高關稅衝擊陷入困境為由，表示「今年最低工資調整不能再沿用過去公式」，全國總工會今批評錯誤的政策加上國際衝擊，不應由基層勞工買單，要求龔明鑫道歉。
中華民國全國總工會秘書長温宗諭指出，傳產與中小企業長期存在低薪問題，許多勞工仰賴最低工資過活。如今這些勞工一方面承受裁員、減班甚至失業風險，另一方面還可能因政府推翻最低工資公式而失去最基本的保障，這是對勞工的「雙重打擊」，更是不公平。
温宗諭強調，最低工資公式設立的目的，就是保障薪資調整的客觀性與合理性。若政府可以隨意推翻，等於否定制度存在的價值，讓勞工的權益淪為政策籌碼。龔明鑫部長的說法，等同把勞工當成「替罪羊」，這是全總絕不能接受的。
全總要求政府最低工資調整必須嚴格遵循公式，並爭取最高調幅；勞動部洪申翰部長務必堅守立場，不向產業壓力退讓；面對國際高關稅衝擊，經濟部應提出具體支持與轉型方案，而非把責任推給勞工。
全總並要求龔明鑫立即收回有關最低工資公式的不當言論，並公開向勞工道歉。否則，全總不排除發動進一步行動，絕不容許基層勞工再度成為政策錯誤下的犧牲品。
