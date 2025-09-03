快訊

獨／「不落實分級醫療的是政府」 台大醫院公告：輕症需持轉診單加號

金正恩排泄物是北韓最高機密？訪陸專車「太陽號」有特殊裝備一絲不漏

9月7日白露禁忌多！別穿太露、別喝冰水、兩生肖注意安全

最低工資不再沿用公式？全總要求龔明鑫收回不當言論並道歉

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
針對最近美國對等關稅的衝擊，中華民國全國總工會密集聽取產業界及勞工代表的聲音，全總今天還針對經濟部長龔明鑫的「今年最低工資調整不能再沿用過去公式」說法，要求道歉。圖／全國總工會提供
針對最近美國對等關稅的衝擊，中華民國全國總工會密集聽取產業界及勞工代表的聲音，全總今天還針對經濟部長龔明鑫的「今年最低工資調整不能再沿用過去公式」說法，要求道歉。圖／全國總工會提供

針對新任經濟部龔明鑫昨天在產業公協會交流會議上，以今年高科技業獨好，傳產、中小企業卻因美國高關稅衝擊陷入困境為由，表示「今年最低工資調整不能再沿用過去公式」，全國總工會今批評錯誤的政策加上國際衝擊，不應由基層勞工買單，要求龔明鑫道歉。

中華民國全國總工會秘書長温宗諭指出，傳產與中小企業長期存在低薪問題，許多勞工仰賴最低工資過活。如今這些勞工一方面承受裁員、減班甚至失業風險，另一方面還可能因政府推翻最低工資公式而失去最基本的保障，這是對勞工的「雙重打擊」，更是不公平。

温宗諭強調，最低工資公式設立的目的，就是保障薪資調整的客觀性與合理性。若政府可以隨意推翻，等於否定制度存在的價值，讓勞工的權益淪為政策籌碼。龔明鑫部長的說法，等同把勞工當成「替罪羊」，這是全總絕不能接受的。

全總要求政府最低工資調整必須嚴格遵循公式，並爭取最高調幅；勞動部洪申翰部長務必堅守立場，不向產業壓力退讓；面對國際高關稅衝擊，經濟部應提出具體支持與轉型方案，而非把責任推給勞工。

全總並要求龔明鑫立即收回有關最低工資公式的不當言論，並公開向勞工道歉。否則，全總不排除發動進一步行動，絕不容許基層勞工再度成為政策錯誤下的犧牲品。

針對最近美國對等關稅的衝擊，中華民國全國總工會秘書長温宗諭密集聽取產業界及勞工代表的聲音，全總今天還針對經濟部長龔明鑫的「今年最低工資調整不能再沿用過去公式」說法，要求道歉。圖／全國總工會提供
針對最近美國對等關稅的衝擊，中華民國全國總工會秘書長温宗諭密集聽取產業界及勞工代表的聲音，全總今天還針對經濟部長龔明鑫的「今年最低工資調整不能再沿用過去公式」說法，要求道歉。圖／全國總工會提供

龔明鑫 經濟部 中小企業

延伸閱讀

因應對等關稅衝擊 吳東亮籲電價與最低工資凍漲

經長「最低工資沿用過去公式不適當」 全總轟：拿勞工當代罪羔羊

經長：金援機械業 雨天不收傘

業界：台幣貶到32 才有競爭力

相關新聞

經長「最低工資沿用過去公式不適當」 全總轟：拿勞工當代罪羔羊

經濟部長龔明鑫日前邀請7大產業開交流會議，表示「拿過去公式討論今年的最低工資調幅不是很恰當」。中華民國全國總工會今砲轟，...

影／美撤銷台積電南京廠VEU授權 龔明鑫：對整體半導體競爭力影響有限

經濟部長龔明鑫昨天分別前往台中、彰化與工具機和機械業者以及水五金業者座談，今天上午他再至台南與塑膠業者交流，座談會開始前...

僱用安定措施上路！中彰投48家機械設備業通報減班休息

美國關稅與匯率升值衝擊，國內機械設備與工具機產業位於海嘯第一排，越來越多廠商做四休三，或實施無薪假勞動部勞動力發展署中彰...

最低工資不再沿用公式？全總要求龔明鑫收回不當言論並道歉

針對新任經濟部長龔明鑫昨天在產業公協會交流會議上，以今年高科技業獨好，傳產、中小企業卻因美國高關稅衝擊陷入困境為由，表示...

2026水電費預算暴增12.9億元 立委批政府浪費、未節能減碳

2026年度中央政府總預算出爐，立委許宇甄指出，賴政府整體水電費編列高達111億3,664萬8千元，比2025年度預算案...

美通知取消台積電南京廠 VEU 豁免 經濟部五大聲明回應

針對美方終止台積電南京廠的「經驗證終端用戶」（VEU）資格，改為逐案申請許可，經濟部發出五大說明，強調台積電目前於中國僅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。