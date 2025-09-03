因應對等關稅衝擊 吳東亮籲電價與最低工資凍漲

快訊

中央社／ 台北3日電

美國對等關稅挑戰來襲，工商協進會理事長吳東亮今天表示，建議電價和最低工資凍漲，減緩國內的傳產和中小企業等壓力，不過他坦言，工資議題有許多壓力，若調整也希望不要漲太多，政府可規劃配套措施，並考慮提供弱勢勞工補助。

工商協進會今天舉辦第26屆第14次理監事聯席會，並邀請台中市長盧秀燕專題演講。理事長吳東亮會前受訪時被問及是否支持盧秀燕選總統，吳東亮表示，這需要問盧秀燕，但不管是什麼決定，都祝福他。

電電公會理事長劉揚偉近日與經濟部長龔明鑫交流時提出，為配合「經濟日不落國」願景，擬推出電電公會海外科學園區計畫。

吳東亮今天說，他在當天的會議上也向龔明鑫說明，台灣的金融業應該和產業一起走出去，如果有好的、具有規模的園區，金融業也應該參加和支持。

此外，主計總處近期大幅上修114年經濟成長率至4.45%，吳東亮表示，受惠提前出貨潮，上半年經濟成長不錯，上半年經濟成長率6.75%%，但受對等關稅、地緣政治和供應鏈重組等影響，下半年經濟成長估約2.3%，經濟成長可能會放慢，大家心裡要有所準備。

勞動部9月將舉行最低工資審議會，經濟部也將在9月召開電價審議會，吳東亮呼籲，對等關稅和國際情勢變化造成的挑戰，大型企業比較好應付相關的衝擊，但國內的傳產和中小企業會比較辛苦，電價和工資變動的影響會很大。

吳東亮建議，台電原料價格近期下跌，若台電可以不虧錢，希望電價可以凍漲。工資方面，吳東亮坦言，有許多壓力，最好不要漲；但若調整，也希望不要漲太多，建議政府可以規劃配套措施，紓解傳產壓力，並考慮給弱勢勞工相關補助。

