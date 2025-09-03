快訊

用音樂串起全球對話！馬友友跨越冷戰的文化之旅

台南「攝狼」拐騙約拍6千多部性影片…受害最小僅12歲 求刑25年

收容所黑狗逃獄！「三度闖養老院面試」終於錄取 嗨爆上工療癒所有住戶

聽新聞
0:00 / 0:00

經長「最低工資沿用過去公式不適當」 全總轟：拿勞工當代罪羔羊

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
經濟部長龔明鑫日前表示，高科技產業與中小企業和傳產的狀況不同，拿過去公式討論今年的最低工資調幅不是很恰當。記者胡經周／攝影
經濟部長龔明鑫日前表示，高科技產業與中小企業和傳產的狀況不同，拿過去公式討論今年的最低工資調幅不是很恰當。記者胡經周／攝影

經濟部長龔明鑫日前邀請7大產業開交流會議，表示「拿過去公式討論今年的最低工資調幅不是很恰當」。中華民國全國總工會今砲轟，龔發言不當，最低工資公式是為保障薪資調整的客觀性與合理性，隨意調整會讓勞工權益淪政策籌碼，成為錯誤政策與國際情勢的代罪羔羊。

全總秘書長温宗諭指出，傳統產業與中小企業長期有低薪問題，底層勞工靠最低工資維生，如今面對關稅壓力，他們既要承受放無薪假甚至被裁的風險，還可能因為政府推翻最低工資調整公式，失去基本保障。

温宗諭強調，最低工資公式設立的目的，是給薪資調整一個客觀與合理的模式，政府隨意調整等於否定制度的價值；全總要求政府嚴格遵守最低工資調整的公式，並爭取最高調幅，勞動部長洪申翰也須堅守立場，不向產業壓力退縮。

全總呼籲，勞工是台灣社會最辛苦的一群人，不應再承受錯誤能源政策、電價調漲或國際貿易衝擊的代價，政府必須規畫公平的產業分擔機制，而非讓最弱勢的基層勞工承受；全總也要求，龔明鑫須收回關於最低工資公式的不當言論，並向勞工道歉。

龔明鑫9月1日參加產業工會協會交流會時，表示9月會討論明年最低工資是否調整，以上半年的總體經濟數據計算，明年最低工資會有相當漲幅，但實際狀況是高科技產業好、中小企業與傳產狀況差，若以過去公式討論今年最低工資調幅，並不是很恰當。

全國總工會秘書長温宗諭表示，最低工資公式是為保障薪資調整的客觀性與合理性，政府若隨意調整，會讓勞工權益淪為政策籌碼，把勞工當成國際情勢與錯誤政策的代罪羔羊。圖／中華民國全國總工會提供
全國總工會秘書長温宗諭表示，最低工資公式是為保障薪資調整的客觀性與合理性，政府若隨意調整，會讓勞工權益淪為政策籌碼，把勞工當成國際情勢與錯誤政策的代罪羔羊。圖／中華民國全國總工會提供

公式 最低工資 經濟部長

延伸閱讀

經長：金援機械業 雨天不收傘

業界：台幣貶到32 才有競爭力

彰化水五金現「做四休三」努力撐過10月 龔明鑫：拚年底產業園區定案

經長龔明鑫喊話：機械業、工具機是製造業的根 政府會站在一起

相關新聞

經長「最低工資沿用過去公式不適當」 全總轟：拿勞工當代罪羔羊

經濟部長龔明鑫日前邀請7大產業開交流會議，表示「拿過去公式討論今年的最低工資調幅不是很恰當」。中華民國全國總工會今砲轟，...

美撤銷台積電南京廠VEU授權 龔明鑫：對整體半導體競爭力影響有限

經濟部長龔明鑫昨天分別前往台中、彰化與工具機和機械業者以及水五金業者座談，今天上午他再至台南與塑膠業者交流，座談會開始前...

美通知取消台積電南京廠 VEU 豁免 經濟部五大聲明回應

針對美方終止台積電南京廠的「經驗證終端用戶」（VEU）資格，改為逐案申請許可，經濟部發出五大說明，強調台積電目前於中國僅...

2026水電費預算暴增12.9億元 立委批政府浪費、未節能減碳

2026年度中央政府總預算出爐，立委許宇甄指出，賴政府整體水電費編列高達111億3,664萬8千元，比2025年度預算案...

因應對等關稅衝擊 吳東亮籲電價與最低工資凍漲

美國對等關稅挑戰來襲，工商協進會理事長吳東亮今天表示，建議電價和最低工資凍漲，減緩國內的傳產和中小企業等壓力，不過他坦言...

全總籲最低工資公式不能動 傳產恐陷裁員、減薪雙重打擊

經濟部長龔明鑫近日在產業公協會交流會議上公開表示「今年最低工資調整不能再沿用過去公式」，理由是上半年總體經濟數據亮眼，但...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。