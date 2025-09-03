經長「最低工資沿用過去公式不適當」 全總轟：拿勞工當代罪羔羊

經濟部長龔明鑫日前邀請7大產業開交流會議，表示「拿過去公式討論今年的最低工資調幅不是很恰當」。中華民國全國總工會今砲轟，龔發言不當，最低工資公式是為保障薪資調整的客觀性與合理性，隨意調整會讓勞工權益淪政策籌碼，成為錯誤政策與國際情勢的代罪羔羊。

全總秘書長温宗諭指出，傳統產業與中小企業長期有低薪問題，底層勞工靠最低工資維生，如今面對關稅壓力，他們既要承受放無薪假甚至被裁的風險，還可能因為政府推翻最低工資調整公式，失去基本保障。

温宗諭強調，最低工資公式設立的目的，是給薪資調整一個客觀與合理的模式，政府隨意調整等於否定制度的價值；全總要求政府嚴格遵守最低工資調整的公式，並爭取最高調幅，勞動部長洪申翰也須堅守立場，不向產業壓力退縮。

全總呼籲，勞工是台灣社會最辛苦的一群人，不應再承受錯誤能源政策、電價調漲或國際貿易衝擊的代價，政府必須規畫公平的產業分擔機制，而非讓最弱勢的基層勞工承受；全總也要求，龔明鑫須收回關於最低工資公式的不當言論，並向勞工道歉。