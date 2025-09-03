2026水電費預算暴增12.9億元 立委批政府浪費、未節能減碳

2026年度中央政府總預算出爐，立委許宇甄指出，賴政府整體水電費編列高達111億3,664萬8千元，比2025年度預算案98億4,493萬6千元足足增加13.1%，暴增12億9,171萬元。她質疑，今年電價並未調漲，為何政府機關的水電費預算卻會飆升？

許宇甄批評，政府一邊要人民省電、節能減碳，一邊卻毫無節制地揮霍納稅人的血汗錢，把「冷氣開好開滿」當成理所當然。政府官員吹冷氣花公家錢完全不心疼，濫編預算、浪費公。人民辛苦繳稅，卻換來賴政府毫不克制的開支，這種浪費行徑與節能環保背道而馳，形同欺騙國人。

許宇甄指出，進一步檢視各部會的水電費預算，以2025年及2026年的年度預算案來比較，多數機關增幅尚稱合理；交通部、勞動部、農業部、衛福部水電費預算還縮減。

許宇甄質疑，賴清德總統主持國家氣候變遷對策委員會才說節能減碳「公部門要以身作則」，達成節能目標。但是總統府水電費預算卻增加13.2%、文化部增加14.9%、海委會增加13.3%，教育部少了體育署卻增加14.6%，國防部更是誇張地暴增24.7%，金額高達11億635萬元。

她提到，尤其是國防部，明明面對台電財務黑洞與軍中節能政策壓力，卻反向操作，編列巨額水電費，讓人質疑是否根本缺乏節能意識，甚至存在浮編與預算濫用的可能。

許宇甄批評，民進黨廢核電時曾公開保證「不漲電價」，但執政九年多來卻連漲四次，總漲幅高達35%。如今全民承受高電價的痛苦，卻看到總統府與相關機關水電費逆勢膨脹，這不僅是對民生的無情踐踏，更是對全民的公然挑釁。

許宇甄直言，總統府、文化部、海委會等機關都可以毫無節制地浪費水電，民間企業與一般家庭憑什麼要忍受節能減碳的約束？政府理應當作表率，如今卻率先享受最好的資源。

許宇甄強調，立法院絕不會坐視總統府與相關機關浮編水電預算，將嚴格審查並刪減不合理的水電費。人民繳稅不是為了讓執政者揮霍，更不是讓政府過著冷氣涼爽、燈火通明的享受日子。節能從來不是口號，而是行動。