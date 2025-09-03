全總籲最低工資公式不能動 傳產恐陷裁員、減薪雙重打擊

快訊

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導

經濟部長龔明鑫近日在產業公協會交流會議上公開表示「今年最低工資調整不能再沿用過去公式」，理由是上半年總體經濟數據亮眼，但高科技業獨好，傳產、中小企業卻因美國高關稅衝擊陷入困境。對此，中華民國全國總工會強調，錯誤的政策加上國際衝擊，不應由基層勞工買單。

全總秘書長温宗諭指出，傳產與中小企業長期存在低薪問題，許多勞工仰賴最低工資過活。如今這些勞工一方面承受裁員、減班甚至失業風險，另一方面還可能因政府推翻最低工資公式而失去最基本的保障，這是對勞工的「雙重打擊」，更是不公平。

温宗諭表示，最低工資公式設立的目的，就是保障薪資調整的客觀性與合理性。若政府可以隨意推翻，等於否定制度存在的價值，讓勞工的權益淪為政策籌碼。龔明鑫的說法，等同把勞工當成「替罪羊」，這是全總絕不能接受的。

因此，全總要求政府最低工資調整必須嚴格遵循公式，並爭取最高調幅；呼籲勞動部長洪申翰務必堅守立場，不向產業壓力退讓；面對國際高關稅衝擊，經濟部應提出具體支持與轉型方案，而非把責任推給勞工。

龔明鑫2日赴彰化與業者座談，全總表示，日前就一再警告高關稅壓力已讓彰化水五金等傳產業者苦撐，無薪假與裁員潮一觸即發。若政府不積極作為，台灣傳統產業恐步入消失邊緣。

全總嚴正呼籲，勞工已經是台灣社會最辛苦的一群，不應再承受錯誤能源政策、電價調漲或國際貿易衝擊的代價。政府必須規劃公平的產業分擔機制，確保不再將所有負擔壓在最弱勢的基層勞工身上。

全總強烈要求龔明鑫，立即收回有關最低工資公式的言論，否則全總不排除發動進一步行動，絕不容許基層勞工再度成為政策錯誤下的犧牲品。

