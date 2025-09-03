美撤銷台積電南京廠VEU授權 龔明鑫：對整體半導體競爭力影響有限

經濟部長龔明鑫昨天分別前往台中、彰化與工具機和機械業者以及水五金業者座談，今天上午他再至台南與塑膠業者交流，座談會開始前，對於美國政府將撤銷台積電南京廠豁免，他表示台積電會跟美國政府持續溝通，這部分如果需要政府協助，經濟部會盡力來協助。

美方昨通知台積電（2330）南京廠目前的「驗證後最終用途」（VEU） 授權將於2025年12月31日撤銷，龔明鑫今天在與塑膠業者交流座談前受訪表示，第一點原來是有綠色通道，不用申請，現在也不是完全禁止，就是要逐批來申請，申請過了才可以。

第二點就是說，因為同時間除了台積電之外，韓國的三星（Samsung）和SK海力士（Hynix）也同樣受到這樣的影響，如果以在中國的產能的比例上來講，三星在中國的產能大概占二成，SK海力士差不多占四成。

龔明鑫說，台積電南京廠占整個產能只有3%，相對來講，台積電受到的影響比較輕，對整體國家半導體競爭力影響有限；不過，台積電還是希望能跟美國政府持續溝通，這部分如果需要政府協助，經濟部會盡力來協助。