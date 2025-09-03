快訊

高關稅壓力企業放無薪假 中市勞工局提醒：本國外籍不可差別待遇

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
美國關稅衝擊，台中是重災區，不少企業放起無薪假。勞工局提醒，放無薪假須對本國、外籍勞工一視同仁，不可本國勞工放無薪假、外籍移工照常上班。圖／聯合報系資料照
美國關稅風暴延燒，勞動部1日公布實施減班休息（即俗稱「無薪假」）的勞工數4863人，創今年新高。台中是精密機械產業重災區，上月也有969人放無薪假；勞工局提醒，企業放無薪假必須對本國、外籍移工一視同仁，不可本國勞工放無薪假、外籍移工照常上班。

勞動部公布，截至9月1日，國內製造業放無薪假的企業共245家，人數4863人，其中受到美國關稅影響放無薪假的企業118家、3055人；台中市勞工局上月統計，放無薪假的企業43家、969人，美國關稅是主要原因，受影響者為33家、891人。

勞工局長林淑媛表示，企業放無薪假期間，如果讓從事相同工作性質的本國勞工減班，卻讓外籍移工正常出勤，甚至因此積欠本國勞工薪資，違反就業服務法第42條「妨礙本國人就業機會與勞動條件」，可處6萬到30萬元罰鍰，勞動部也得依違反人數1比1廢止聘僱並管制2年。

林淑媛指出，過去台中企業面臨產業衝擊如疫情期間，曾出現「本國勞工放無薪假、外籍移工正常上班」的情形，這波關稅衝擊迄今尚未接獲這類通報，但還是要提醒各企業，本國勞工與外籍移工都是勞動法令保護對象，要放無薪假必須一視同仁，不可差別待遇。

勞工局表示，為協助企業因應美國關稅衝擊，，已在官方網站建置專區，針對安心就業、職能充電、安穩雇用、失業再就業、職場接軌、勞工保護等6大面向，提供共20項服務；此外如果企業主對聘僱外籍移工相關法令有疑問，可洽勞動力發展署1955專線或勞工局跨國勞動力事務科。

