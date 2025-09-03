美通知取消台積電南京廠 VEU 豁免 經濟部五大聲明回應

針對美方終止台積電南京廠的「經驗證終端用戶」（VEU）資格，改為逐案申請許可，經濟部發出五大說明，強調台積電目前於中國僅有南京廠涉及美國 BIS 管制項目，占台積電整體產能僅約3%、未來可能持續降低，占整體台灣半導體生產比例更低，評估不影響台灣整體產業競爭力，經濟部將持續關注。

台積電昨晚發布聲明，證實已收到美方通知，美國政府對台積電南京廠的VEU授權將於2025年12月31日起終止。台積電也表示，在與美國政府溝通時，亦將致力確保其南京廠的運營不間斷。

經濟部表示，美國政府取消對台積電南京廠的「經驗證終端用戶」(VEU) 資格，代表未來該廠進口美國設備，需單獨申請許可。此舉意味南京廠取得美國產業安全局（BIS)的許可，將從「綠色通道」模式（亦即授權允許取得美國管制貨品，無需逐批申請），回歸到須「逐案審批」的模式，此一發展將會對該廠未來營運的可預期性造成影響。

經濟部表示，據了解，BIS上週也宣布取消兩家韓國公司VEU，包括三星及海力士，評估此舉應非針對台積電或特定廠商。由於台美半導體供應鏈關係極為密切，且美方持續加強半導體管制措施，國內業者應持續強化出口管制之法遵作為，以保障權益。

就經濟部了解，三星 DRAM 約 2 成產能在中國，海力士約 4 成，而台積電目前於中國僅有南京廠涉及美國 BIS 管制項目（16 奈米），評估占台積電整體產能僅約3%、未來可能持續降低，且占整體台灣半導體生產比例更低，評估不影響台灣整體產業競爭力。經濟部將持續與美方及我國業者保持密切聯繫，掌握其狀況與提供協助。