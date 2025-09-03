林宜敬宣示3大施政重點 壯大台灣AI產業生態系

快訊

中央社／ 台北3日電

新任數發部長林宜敬今天宣示，未來將以人工智慧（AI）產業、資安韌性、打詐作為施政重點，同時推動建置數位憑證皮夾等數位政府建設。他說，軟體產業的創新突破來自自由競爭，數發部要創造適合成長茁壯的產業環境，讓業者幫助社會解決問題，同時獲得豐厚利潤。

數發部今天上午舉行媒體茶敘，林宜敬率各單位主管亮相並說明未來施政重點。

林宜敬表示，數發部將在前部長黃彥男所打下的基礎上，繼續以AI產業、資安韌性、打詐作為施政重點，同時加強數位政府方面的建設。

林宜敬說，首先，在建構台灣AI產業生態系部分，將透過算力、資料、人才、行銷、資金等5大政策工具，建構一個健康的軟體產業生態系。

林宜敬進一步指出，算力方面，將提供免費GPU算力給台灣AI新創團隊，讓他們驗證自己的想法，走出創業的第一哩路；資料方面，將修改法令，讓公務員可以放心地將不涉機敏及個資的政府資料釋放出來，同時籌設台灣主權AI訓練語料庫，讓新創團隊有足夠的訓練資料，並確保訓練出來的AI模型具備台灣觀點。

林宜敬表示，人才方面，數發部將訂定台灣AI產業人才認定指引，讓人才的需求單位、訓練單位、認證單位都有共同可遵循的架構，建構AI人才訓練的生態系，滿足產業的人才需求，同時也讓AI人才訓練本身就能成為一個生機蓬勃的產業。

林宜敬提到，行銷方面，將依照醫療、長照、製造等產業類別，分別舉辦各種產業媒合會，「我們希望讓新創團隊迅速找到大量而穩定的訂單」；資金方面，數發部已向國發會匡列新台幣100億元資金，用以投資有產品及行銷能力的公司，讓他們迅速擴張，打入國際市場，完成公司上市的最後一哩路。

第二，對於加強資安韌性，林宜敬說明，希望結合民間資安產業的力量，共同加強守護台灣政府部門關鍵基礎設施及產業供應鏈的資安與韌性。他說，台灣有相當先進且蓬勃的資安軟體產業，是全球衛星產業供應鏈重要一環，同時擁有民主供應鏈最核心的IC產業，希望民間的資安及衛星產業在守護台灣的同時，也能獲得豐厚利潤，進入正面的循環。

第三，對於打詐工作，林宜敬強調，數發部將持續加強打詐，從法律面、科技面、商業面三管齊下，阻絕詐騙集團在網路上的各種詐騙管道。在法律面，已通過打詐專法並實施廣告實名制；在技術面，已設立網詐通報查詢網，並通過物流隱碼、DNS RPZ（停止解析）、政府專屬短碼簡訊等機制。

林宜敬說明，在商業面，會尋求Google、Meta、LINE等網路社群巨擘合作，「告訴他們在打詐戰爭中，他們必須積極參與，加入好人的一方，而不能只擔任一個旁觀者的角色」，畢竟他們擁有最多的資源，而且在不涉及隱私和妨害秘密通訊自由的前提下，他們可以看到更多詐騙集團的行騙過程，並透過自動化工具在事前防止詐騙發生，以及在事後協助警方將詐騙集團繩之以法。

林宜敬提到，在數位政府方面，數發部將持續推動建置數位憑證皮夾，因為這會是未來數位世界的基石，數位憑證皮夾的選擇性揭露功能，能更好地保護民眾隱私，也將大幅改善台灣數位經濟的效率。

林宜敬表示，從世界科技產業的發展歷史中可以看到，科技產業尤其是軟體產業的創新與突破，通常來自民間產業的自由競爭，而數發部最大的職責，是創造一個適合台灣AI、資安、資訊服務等產業成長茁壯的產業環境，盼藉此讓台灣資訊產業在幫助社會解決問題的同時，也能獲得豐厚利潤，同時又不會給社會帶來新的問題。

