川普關稅引爆稅務風險！勤業眾信籲比照日韓開放 APA 追溯

全球經貿環境因美國總統川普推動對等關稅政策而動盪不安，不僅打擊跨國企業商品的價格競爭力，也造成匯率大幅波動，連帶影響集團內部跨國交易的利潤分配與稅務合規。面對這些挑戰，專家建議，「預先訂價協議」（簡稱APA）能讓企業透過事先與稅務機關協商，在未來三到五年間取得所得稅負的確定性，降低因移轉訂價問題引發的稅務風險。

勤業眾信聯合會計師事務所執行副總經理周宗慶說明，不過，台灣現行法規下，APA只能確保「未來」年度的稅務安排，並沒有引入國際間常見的「追溯機制」（rollback），換言之，企業如果已在過去年度留下潛在稅務風險，就無法透過申請APA來解決，還必須與稅局或財政部國際財政司進行個案研議，未來若能引進追溯機制，不僅能與國際主流做法接軌，更能幫助跨國企業避免雙重課稅爭議。

比照亞太鄰近國家，日本與韓國皆已設有追溯制度，像是日本在一般五年有效的APA中，允許納稅人回溯適用，追溯期間並無明確限制；韓國則可透過追溯將期限從五年延長至最長七年。

勤業眾信稅務部協理盧國正分享，日本與韓國的跨國企業之所以積極利用追溯制度，是因母公司常因關係人交易導致利潤率偏低或長期虧損，而遭稅局列為查核對象，在正式申請APA之前的空窗期內，若無追溯機制，企業恐承受龐大不確定性。