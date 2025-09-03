快訊

台廠可望打入美國先進核能供應鏈 清大擬設微型反應器

獨／又有4G吃到飽方案將下架！通訊行推不限速吃到飽再送7千元好禮

北投婆媳兒子陳屍同房飄異味 孫悲慟驗屍：生前無異狀

川普關稅引爆稅務風險！勤業眾信籲比照日韓開放 APA 追溯

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
勤業眾信聯合會計師事務所執行副總經理周宗慶。業者提供
勤業眾信聯合會計師事務所執行副總經理周宗慶。業者提供

全球經貿環境因美國總統川普推動對等關稅政策而動盪不安，不僅打擊跨國企業商品的價格競爭力，也造成匯率大幅波動，連帶影響集團內部跨國交易的利潤分配與稅務合規。面對這些挑戰，專家建議，「預先訂價協議」（簡稱APA）能讓企業透過事先與稅務機關協商，在未來三到五年間取得所得稅負的確定性，降低因移轉訂價問題引發的稅務風險。

勤業眾信聯合會計師事務所執行副總經理周宗慶說明，不過，台灣現行法規下，APA只能確保「未來」年度的稅務安排，並沒有引入國際間常見的「追溯機制」（rollback），換言之，企業如果已在過去年度留下潛在稅務風險，就無法透過申請APA來解決，還必須與稅局或財政部國際財政司進行個案研議，未來若能引進追溯機制，不僅能與國際主流做法接軌，更能幫助跨國企業避免雙重課稅爭議。

比照亞太鄰近國家，日本與韓國皆已設有追溯制度，像是日本在一般五年有效的APA中，允許納稅人回溯適用，追溯期間並無明確限制；韓國則可透過追溯將期限從五年延長至最長七年。

勤業眾信稅務部協理盧國正分享，日本與韓國的跨國企業之所以積極利用追溯制度，是因母公司常因關係人交易導致利潤率偏低或長期虧損，而遭稅局列為查核對象，在正式申請APA之前的空窗期內，若無追溯機制，企業恐承受龐大不確定性。

因此，若台灣能增設追溯機制，不僅可擴大APA的適用範圍與機會，也能讓台灣稅務環境更符合國際趨勢，提升稅務行政效率。周宗慶補充，近年跨國企業申請雙邊APA的案例逐年上升，日本企業仍是主要申請者，而韓國企業則後來居上。若台灣也能引進追溯機制，將有助於吸引更多企業透過APA進行規劃，進一步降低國際間雙重課稅的發生機率。

勤業眾信聯合會計師事務所稅務部協理盧國正。業者提供
勤業眾信聯合會計師事務所稅務部協理盧國正。業者提供

日本 商品

延伸閱讀

中共九三閱兵登場 川普稱與習近平關係很好、不憂中俄靠攏

諷中國閱兵合謀反對美國 川普：盼習近平提到美軍犧牲

影／美軍打擊委內瑞拉運毒船！川普曝光快艇被擊中瞬間畫面

網上瘋傳死訊 川普：兩天沒出現就被說出問題

相關新聞

川普關稅引爆稅務風險！勤業眾信籲比照日韓開放 APA 追溯

全球經貿環境因美國總統川普推動對等關稅政策而動盪不安，不僅打擊跨國企業商品的價格競爭力，也造成匯率大幅波動，連帶影響集團...

川普點到莫迪死穴！印度被開50%高關稅 改向中俄靠攏...謝金河：只會把病情加重

川普點到莫迪的死穴！

丁學文專欄／川普大手伸入商業世界 美國繁榮根基將亡

8月11日，美國總統川普在記者會上親自證實和輝達（NVIDIA）、超微（AMD）達成協議，只要出口降規版的AI晶片到中國大陸，就會繳交 15%中國營收給美國政府。沒想到，5天後的8月16日，白宮就驚爆秘密「企業忠誠度清單」，內容涵蓋533家美國企業與貿易組織，依據對川普「大又美法案」的支持度，分為「強烈」「適中」「低度」。加上美國政付打算入股英特爾，川普已把自己視為全球商業世界的總司令。我們要怎麼解讀這個趨勢？

經長：金援機械業 雨天不收傘

經濟部長龔明鑫昨（2）日前往台中參訪上銀科技，並與機械業及工具機業者座談。他表示，工具機與機械業是台灣製造業的根基，政府...

工總白皮書點出四大迫切 內需、出口、缺工與電價成焦點

全國工業總會昨（2）日公布「2025工總白皮書」，公布產業界最關注五大挑戰，建議官方從「四大迫切」作為切入點，解決當前經...

環境部：碳費如期上路

工總昨（2）日發表白皮書，針對能源、碳費、缺工等議題提出建言。對於業界期待碳費緩徵，環境部昨日表示，仍會如期於明年5月繳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。