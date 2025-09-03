美撤銷台積電南京廠 VEU 授權 經部：估占台積電產能3% 不影響競爭力

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

美方終止台積電（2330）南京廠的「經驗證終端用戶」（VEU）資格，經濟部表示，此為美方持續加強半導體管制措施，並非針對台積電；台積電目前於中國大陸僅有南京廠涉及美國 BIS 管制項目（16 奈米），評估佔台積電整體產能僅約3%、未來可能持續降低，且佔整體台灣半導體生產比例更低，評估不影響台灣整體產業競爭力。

台積電2日晚間證實，已接獲美國政府通知，台積電（南京）目前的「驗證後最終用途」（VEU） 授權將於2025年12月31日撤銷，台積電也表示，在與美國政府溝通時，亦將致力確保其南京廠的運營不間斷。

經濟部隨即回應表示，美國政府取消對台積電南京廠的「經驗證終端用戶」（VEU） 資格，代表未來進口每台美國設備，需單獨申請許可。此舉意味著南京廠取得美國產業安全局（BIS）的許可，將從「綠色通道」模式（亦即授權允許取得美國管制貨品，無需逐批申請），回歸到須「逐案審批」的模式，此一發展將會對該廠未來營運的可預期性造成影響。

就經濟部了解，BIS上周也宣布取消兩家韓國公司VEU，包括三星及海力士，評估此舉應非針對台積電或特定廠商。由於台美半導體供應鏈關係極為密切，且美方持續加強半導體管制措施，國內業者應持續強化出口管制之法遵作為，以保障其權益。

經濟部表示，三星 DRAM 約2成產能在中國大陸，海力士約4成，而台積電目前於中國大陸僅有南京廠涉及美國BIS管制項目（16奈米），評估佔台積電整體產能僅約3%、未來可能持續降低，且佔整體台灣半導體生產比例更低，評估不影響台灣整體產業競爭力。經濟部將持續與美方及我國業者保持密切聯繫，掌握其狀況與提供協助。

