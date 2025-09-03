聽新聞
台幣匯率連6貶 逾4個月新低

聯合報／ 記者任珮云／台北報導

外資第三季以來持續匯出，台幣美元維持呈緩貶格局。台幣匯率昨收卅點六七八元，小貶四點八分，呈現連六貶，並再度刷新逾四個月新低。

累計第三季，台幣已貶值七點七六角，跌幅達百分之二點五三，幾乎回吐自五月以來的升幅；主要跌勢是八月貶值六點八九角、貶幅百分之二點二五。台幣第三季緩貶，今年以來的升值幅度縮小至百分之六點八六，已逐漸接近日、韓，日圓今年以來升值百分之五點○九，韓元升值百分之五點五九。

