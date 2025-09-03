聽新聞
0:00 / 0:00

高盛：陸微影設備技術 落後艾司摩爾20年

聯合報／ 記者陳湘瑾／綜合報導

高盛報告顯示，大陸微影設備產業很可能落後荷蘭半導體裝置製造商艾司摩爾（ＡＳＭＬ）廿年。高盛指出，大陸微影設備製造商目前還停留在六十五奈米製程，這些公司短期內不太可能追趕上西方。

科技媒體Wccftech報導，微影技術是阻止大陸製造高端晶片的唯一瓶頸。最先進的微影設備是由ＡＳＭＬ製造，由於其設備需要用到來源於美國的零組件，所以美國政府能夠限制其對大陸的銷售。

高盛表示，大陸科技巨頭華為因與軍方的關聯，被美國政府制裁，禁止從台積電採購晶片。華為不得不依賴中芯國際滿足其晶片需求，而美國進一步限制中芯國際等大陸晶圓代工業者採購極紫外光（ＥＵＶ）微影設備，因此大陸先進製程的晶片製造水準目前仍停留在七奈米級別。

高盛在報告中指出，即便中芯國際能生產出七奈米製程的晶片，但是這些七奈米晶片極有可能還是通過ＡＳＭＬ較舊的深紫外光（ＤＵＶ）微影設備來生產製造，實際上，大陸目前尚不具備製造這類先進微影設備的能力，因為這些設備的核心零組件主要來自全球供應商，尤其是美國和歐洲的供應商。

高盛強調，ＡＳＭＬ為了從六十五奈米技術躍升至低於三奈米的能力，經過了廿年的時間，並投入高達四百億美元的研發與資本支出。

考量大陸目前技術與全球供應鏈的複雜依賴性，大陸微影設備廠商，在短期內趕上西方先進技術的可能性較小。

ＡＳＭＬ執行長Christophe Fouquet去年接受媒體專訪時曾表示，由於美國對大陸禁止出口ＥＵＶ微影設備，與英特爾、台積電和三星等行業巨頭相比，大陸晶片技術將落後西方十到十五年。

ASML 高盛 台積電

延伸閱讀

沒躲過！台積電ADR盤前大跌 美國撤銷陸廠取得晶片製造設備豁免

世界日報社論／川普借台韓日之力 振興晶片、造船業

慕尼黑工業大學與台積電合作 設立AI晶片研發中心

阿里衝AI晶片報捷 否認採購15萬片寒武紀GPU

相關新聞

獨／金管會祭重磅利多！外商設區域中心 國人持境外基金達9成

金管會今發布函令，為吸引外商投信在台設立區域或全球中心，只要經金管會專案認可，境外基金在台銷售時，國人持有比率將從五成一...

2025工總白皮書揭缺工嚴重 勞動部：兩原則檢討移工政策

工總2日發表2025年工總白皮書，內容提及，調查發現，缺工（70.5%）、減碳政策（59.0%）、國際經貿（55.2%）...

關稅、匯率夾殺 製造業連3藍

受到美國開徵對等關稅與匯率升值壓力的雙重打擊，七月的製造業景氣燈號連續三個月亮出代表景氣衰退的藍燈；細看個別產業，亮出衰...

企業：關稅不定案 誰敢消費投資

經濟部長龔明鑫昨天先後到台中、彰化與機械業、工具機與水五金產業座談。龔明鑫表示，產業界最關心的匯率問題，經濟部在中小企業...

工總發布2025白皮書 潘俊榮：最低工資可漲 電價不能

工總昨發布二○二五白皮書，以「新局｜立足台灣的全球經濟戰略」為主題提出四大當務之急。

工總籲碳費緩徵 環境部：如期上路

對於全國工業總會建議緩徵碳費二年。環境部強調，全球供應鏈對減碳的要求持續升高，綠色轉型腳步並未放緩，我國碳費將如期上路。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。