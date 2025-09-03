聽新聞
銀行避免錯殺 金管會：所帳戶應先通知民眾

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導

近來有多家銀行發生民眾帳戶因久未使用等原因遭到凍結，因此引發客訴及民怨。據了解，金管會已經要求銀行要提高精準度，尤其是涉及帳戶凍結的情況；金管會認為，即使被銀行認為是高風險帳戶，也至少應先設法找到民眾，除非找不到才能先行凍結。

不過，如果是警政執法機關開出名單，要銀行先行凍結帳戶，銀行不得拒絕。若非由執法機關開出名單，而是銀行自行在ＡＩ模型設定的參數，決定凍結該客戶的帳戶，金管會認為，應該先由銀行通知當事人，若通知不到，才能先行凍結。

此外，金管會掌握的另一種情況則是，被凍結帳戶的持有人的確與詐團相關，卻偽裝成一般民眾向銀行客訴，以製造銀行更大的阻詐壓力。

有關人士轉述金管會的意見指出，亞太洗防評鑑（ＡＰＧ）已進行三輪，金管會要求銀行在進行洗防作業時，必須要透過ＫＹＣ（對客戶的資料掌握辨識）和ＲＢＡ（以風險為基礎的評估），精準掌握高風險群的動向，而不是一刀切下去，而導致無辜客戶的權益受損。

據了解，金管會尤其強調要透過銀行對客戶的臨櫃經驗，回過頭來校準打詐系統的精準度，讓銀行的風險管控精準度可以更加提高。包括凍結民眾帳戶是非常重要的事，應該要設法先通知客戶，除非通知不到，才能先行鎖控。

