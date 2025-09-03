聽新聞
工總籲碳費緩徵 環境部：如期上路

聯合報／ 記者李柏澔葉冠妤／台北報導

對於全國工業總會建議緩徵碳費二年。環境部強調，全球供應鏈對減碳的要求持續升高，綠色轉型腳步並未放緩，我國碳費將如期上路。至於關稅帶來衝擊，會納入高碳洩漏風險考量，目前正與經濟部研議中。

至於工總白書要求擴大引進工業部門移工等，勞動部強調，產業缺工問題，將以保障國內勞工就業和提升勞動條件為最優先，「保障本國勞工就業機會」與「避免低薪定錨效應」是跨國勞動力政策檢討與調整的原則。

勞動部也會依各部會評估產業所需人力與所需技能狀況，同步思考如何優先協助本國勞工投入，提升保障本勞就業權益，同時也兼顧到產業用人需求。

