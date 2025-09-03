工總發布2025白皮書 潘俊榮：最低工資可漲 電價不能

工總昨發布二○二五白皮書，以「新局｜立足台灣的全球經濟戰略」為主題提出四大當務之急。

工總理事長潘俊榮表示，隨著物價波動，最低工資調漲是合理的，企業也能承擔得起，但建議電價一定不能調漲，政府更要想辦法補貼台電，呼籲台灣要有多元能源選項。

工總在今年的白皮書向政府提出七大主題建言，包括產業發展、能源暨環境、賦稅暨金融、勞資關係暨人力資源、國際經貿、兩岸政策、智慧財產權等，期望政府儘快提出具體政策。

此外，工總也提醒政府施政的四大當務之急，分別為推動危老都更，擴大內需、協助業者因應新局下進出口的挑戰、務實解決全面缺工問題以及檢討能源政策，並且穩定工業電價。

由於關稅、匯率等外在環境不確定性，造成企業界沉重負擔，而最低工資審議即將召開，潘俊榮認為應該要給勞工更多補助，調漲工資是合理的，大環境不好，調漲工資對老闆來說，應都承擔得起。

目前美國的對等關稅稅率為百分之廿加Ｎ，衝擊中小企業，尤其是工具機、傳產業者，不少企業已經開始放無薪假、甚至傳出倒閉潮。

工總副理事長陳進財表示，倒閉是不敢說，但這絕對是沉重的負擔，建議政府要非常重視，幫助中小企業及傳產。

對於政府能源政策，潘俊榮表示，隨著ＡＩ產業及應用蓬勃發展，台灣電力需求持續增加，八月公投結果顯示台灣社會並不排斥核電，應盡速推動核電廠完成安檢，在安全無虞前提下重啟核電。

潘俊榮也說，產業電價多次調漲後，工業電價早已超過台電售電成本，建議電價調整應與整體能源政策同步規畫，今年下半年工業電價不宜調漲。而為了因應高額關稅帶來的嚴峻挑戰，建議環境部緩徵碳費兩年。

針對企業關注的缺工問題，工總也喊話政府務實解決全面缺工問題，提出四項建議，包括擴大開放工業部門引進移工，解決產業缺工危機；提升各產業移工核配比率並降低附加就業安定費；延長移工在台年限，積極開發新的移工來源國；開放移工外展，解決營造業缺工問題。