聽新聞
0:00 / 0:00

工總發布2025白皮書 潘俊榮：最低工資可漲 電價不能

聯合報／ 記者林海／台北報導
工業總會昨發表二○二五白皮書，面對美國加徵關稅、地緣衝突加劇、人工智慧技術及產品需求蓬勃發展，建議政府可從檢討能源政策並穩定工業電價等四大當務之急施政。記者林俊良／攝影
工業總會昨發表二○二五白皮書，面對美國加徵關稅、地緣衝突加劇、人工智慧技術及產品需求蓬勃發展，建議政府可從檢討能源政策並穩定工業電價等四大當務之急施政。記者林俊良／攝影

工總昨發布二○二五白皮書，以「新局｜立足台灣的全球經濟戰略」為主題提出四大當務之急。

工總理事長潘俊榮表示，隨著物價波動，最低工資調漲是合理的，企業也能承擔得起，但建議電價一定不能調漲，政府更要想辦法補貼台電，呼籲台灣要有多元能源選項。

工總在今年的白皮書向政府提出七大主題建言，包括產業發展、能源暨環境、賦稅暨金融、勞資關係暨人力資源、國際經貿、兩岸政策、智慧財產權等，期望政府儘快提出具體政策。

此外，工總也提醒政府施政的四大當務之急，分別為推動危老都更，擴大內需、協助業者因應新局下進出口的挑戰、務實解決全面缺工問題以及檢討能源政策，並且穩定工業電價。

由於關稅、匯率等外在環境不確定性，造成企業界沉重負擔，而最低工資審議即將召開，潘俊榮認為應該要給勞工更多補助，調漲工資是合理的，大環境不好，調漲工資對老闆來說，應都承擔得起。

目前美國的對等關稅稅率為百分之廿加Ｎ，衝擊中小企業，尤其是工具機、傳產業者，不少企業已經開始放無薪假、甚至傳出倒閉潮。

工總副理事長陳進財表示，倒閉是不敢說，但這絕對是沉重的負擔，建議政府要非常重視，幫助中小企業及傳產。

對於政府能源政策，潘俊榮表示，隨著ＡＩ產業及應用蓬勃發展，台灣電力需求持續增加，八月公投結果顯示台灣社會並不排斥核電，應盡速推動核電廠完成安檢，在安全無虞前提下重啟核電。

潘俊榮也說，產業電價多次調漲後，工業電價早已超過台電售電成本，建議電價調整應與整體能源政策同步規畫，今年下半年工業電價不宜調漲。而為了因應高額關稅帶來的嚴峻挑戰，建議環境部緩徵碳費兩年。

針對企業關注的缺工問題，工總也喊話政府務實解決全面缺工問題，提出四項建議，包括擴大開放工業部門引進移工，解決產業缺工危機；提升各產業移工核配比率並降低附加就業安定費；延長移工在台年限，積極開發新的移工來源國；開放移工外展，解決營造業缺工問題。

延伸閱讀

經長龔明鑫喊話：機械業、工具機是製造業的根 政府會站在一起

工總：基本工資可以調 電價不能漲

經長：最低工資公式不適當

北富銀打造友善金融環境

相關新聞

獨／金管會祭重磅利多！外商設區域中心 國人持境外基金達9成

金管會今發布函令，為吸引外商投信在台設立區域或全球中心，只要經金管會專案認可，境外基金在台銷售時，國人持有比率將從五成一...

2025工總白皮書揭缺工嚴重 勞動部：兩原則檢討移工政策

工總2日發表2025年工總白皮書，內容提及，調查發現，缺工（70.5%）、減碳政策（59.0%）、國際經貿（55.2%）...

關稅、匯率夾殺 製造業連3藍

受到美國開徵對等關稅與匯率升值壓力的雙重打擊，七月的製造業景氣燈號連續三個月亮出代表景氣衰退的藍燈；細看個別產業，亮出衰...

企業：關稅不定案 誰敢消費投資

經濟部長龔明鑫昨天先後到台中、彰化與機械業、工具機與水五金產業座談。龔明鑫表示，產業界最關心的匯率問題，經濟部在中小企業...

工總發布2025白皮書 潘俊榮：最低工資可漲 電價不能

工總昨發布二○二五白皮書，以「新局｜立足台灣的全球經濟戰略」為主題提出四大當務之急。

工總籲碳費緩徵 環境部：如期上路

對於全國工業總會建議緩徵碳費二年。環境部強調，全球供應鏈對減碳的要求持續升高，綠色轉型腳步並未放緩，我國碳費將如期上路。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。