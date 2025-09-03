企業：關稅不定案 誰敢消費投資

經濟部長龔明鑫昨天先後到台中、彰化與機械業、工具機與水五金產業座談。龔明鑫表示，產業界最關心的匯率問題，經濟部在中小企業信用保證基金可提供避險工具，只要繳息正常，不會雨天收傘；他也強調，美國提高關稅會改變訂單結構，但非美市場空出機會，「任何狀況都有路可走、有策略可因應」。

上銀集團總裁卓永財說，通常不景氣過一、兩年就會起來，但這次經濟狀況與過去不同，因為美國對等關稅面臨不穩定性，以前訂單都提前三個月、六個月來，現在多半是急單，大家不敢消費與投資，希望關稅能盡快定案，才能讓訂單恢復穩定，否則不景氣可能會再拖下去。

美國對等關稅對以出口為主的傳統製造業帶來沉重打擊，尤其是以傳產為主的中南部。有二百多家會員的彰化縣水五金產業發展協會，理事長張家烈說，近期產業接單多數停止，有業者已「做四休三」，十月又有中秋節、雙十節，「希望先撐過十月再說了」；水五金產業園區已推動八、九年，希望趁現在業者接單較少，讓產業園區趕快通過，也盼政府組團洽談，協助開拓澳洲、中東、紐西蘭與加拿大等市場。

嘉義縣政府統計，八月廿九日起縣內已有三家機械業及一家汽車零件製造業，共四家廠商申報一一七名員工減班休息。嘉義縣工業會理事長呂武錦說，仰賴出口維生的廠商「已經Hold不住了」，呼籲政府必須加速與美方談判，爭取比照日韓稅率百分之十五的待遇，並避免以疊加方式計算。

龔明鑫表示，中小企業對匯率避險不熟悉，但透過信保機制可提供協助，手續費也會減免。他強調，政府因應國際局勢提出特別條例已經三讀通過，會盡速編列預算執行，加大支持中小企業參與國際展覽，不排除設立「台灣館」，讓台灣優質產品被世界看見。

龔明鑫表示，業界盼美國關稅盡快定案，行政院會盡快達成。龔指出，產業署將推動跨領域人才培育，讓非資訊背景人員透過專班參與ＡＩ與數位轉型，鼓勵外籍生留台發展。針對彰化水五金產業園區，龔明鑫說，內政部會趕在年底前力拚完成審查，解決土地問題。