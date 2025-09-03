關稅、匯率夾殺 製造業連3藍

受到美國開徵對等關稅與匯率升值壓力的雙重打擊，七月的製造業景氣燈號連續三個月亮出代表景氣衰退的藍燈；細看個別產業，亮出衰退藍燈的比重從六月的百分之六十六點七六暴增至百分之八十七點八六，顯見製造業低迷的程度。

台經院昨天發布七月製造業景氣燈號，因囤貨效應消退，加上台幣升值幅度持續擴大，且廠商看好未來景氣比率明顯減少，七月製造業景氣信號值為八點四八分，較上月減少一點三八分，燈號「連三藍」。台經院指出，美國調高關稅可能衝擊美國經濟表現，仍是製造業景氣最大變數。

台經院指出，國內受惠於ＡＩ創新應用蓬勃發展，電子及資通產品出口持續成長，但傳統產業因需求疲弱及關稅增加，出口相對弱勢，加上台幣匯率較去年同期大幅升值，外銷訂單年增幅明顯縮小；美國貿易談判結果未明，加上廠商看好未來景氣比率較六月調查明顯減少，影響經營環境面指標。

對於七月製造業景氣信號值下跌，台經院說，主因為出口物價、生產者物價及銷售等指標年減幅擴大，加上台幣匯率年升值幅度擴大，以美元計價的產品售價或營收年增較上月縮小，壓縮廠商獲利空間。此外，受美國關稅政策期限將至，客戶積極拉貨，出口增幅增加，但傳產類出口年增率轉為下滑或負成長，抵銷部分出口成長動能，導致七月製造業景氣燈號續亮衰退藍燈。

台經院表示，隨著囤貨效應消退及美國對等關稅生效，增加未來製造業景氣下行風險。尤其未來仍存在許多變數，薪資增幅放緩，削弱民眾實質購買力，衝擊美國未來經濟表現。

此外，美國總統川普提出對半導體產品課徵百分之百或百分之三百關稅，美國擴大鋼鋁產品課徵百分之五十關稅等，可能造成傳產出口續呈疲弱，影響製造業整體表現。

除了美國因素，台經院也說，中國大陸近期推出「反內捲」政策，對產業過度競爭與產能過剩問題進行規範，內需消費能否有效提升及提振消費信心攸關經濟表現，製造業面對現階段詭譎多變環境，仍應審慎因應未來潛在風險與挑戰。