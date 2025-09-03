中鋼投資台智電 工會轟黑箱要求退出

被稱為「小英男孩」的台智電前總經理鄭亦麟，因涉嫌收賄遭收押禁見，中鋼集團企業工會昨到中鋼總部大樓抗議，質疑中鋼為配合中央風電能源政策，砸錢投資台智電，深陷財務風險，「正面臨比興達海基更大的錢坑」，要求徹查鄭亦麟，並高喊「中鋼不當冤大頭，退出台智電」。

中鋼回應，台智電由十四間公民營企業共同投資，中鋼持股僅百分之十二點五，鄭亦麟涉嫌不法，台智電八月廿六日召開董事會予以解任，目前台智電的購電、售電合約，均經外部律師、會計師審閱，為善盡股東監督職責，中鋼已建議台智電啟動外部稽核程序，對內部作業完整且全面性檢視，確保全體股東利益。

中鋼集團企業工會成員昨高舉布條及標，在中鋼總部大樓前呼口號抗議。國民黨立委柯志恩到場聲援，並接受陳情。

工會指出，經濟部為解決風電開發融資和ＣＰＰＡ（企業購售電合約）問題，要求中鋼主導成立台智電，統購綠電分銷給中小企業，規畫簽下為期廿五年、每年四十億度、每度五點五元、總額達五千五百億元的購電契約，股東須依持股比例承擔購回義務，令人擔心中鋼再度因配合政府政策而陷入財務風險。

「中鋼重蹈過去配合風電國產化，導致興達海基虧損六十四億元的覆轍，且中鋼正面臨比興達海基更大的大錢坑」，工會呼籲中鋼立即要求台智電全面徹查鄭亦麟在職期間經手的所有案件。

柯志恩說，台灣當初要發展風電國產化，如今變成笑話，中鋼投資興達海基虧損六十四億，經濟部還要中鋼吞下金額，如今再度設立台智電成購電平台，台電、中鋼都是泛公股企業，卻因中央錯誤能源政策，不再是模範企業，鄭亦麟深陷弊案，「背後一定有人將他送到台智電任大官」，「台智電黑箱」必須說清楚。