陸域風電環評受阻，連帶影響老舊陸域風機原址更新改建計畫。位在苗栗縣後龍鎮的「大鵬風場風力發電機機組更新改建計畫」上月在第二次環評初審會議時，由於現在與過往環評要求內容大不相同，遭專案小組要求再行補充意見，擇期再審。

曾任環評委員的學者分析，雖然案場為原址更新改建，但過去十多年來環評要求的內容嚴謹度、生物多樣性的調查、以及與在地溝通強度都不同，再加上遇到陸域風機案件，審查上會比過去難度更高。

大鵬風場為國內最老的陸域風電案場之一，現址21部風機於2006年商轉，營運至今已超過18年，同期的「竹南風場」早在2023年5月通過環評改建。開發單位苗栗風力公司決定持續利用現址優良的風力發電，規劃更新改建，運用採用更先進且運轉效率更佳之風力機組，符合國際趨勢並增進發電效益。

據環說書內容，大鵬風場在更新改建後，將既有風機拆除、基地整地，規劃更新18部機組，取消鄰近住戶與社區較勁的風機。開發單位指出，既設風機位於沿海非人口密集地區，營運已經超過18年，更新機組後距離風機250公尺內有13戶住戶、500公尺有229戶住戶。

針對受影響住戶反映最多的眩影與低頻噪音，將補助住戶裝設遮光窗簾，未來會選用較新型機型、控制運轉噪音。