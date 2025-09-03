環境部：碳費如期上路
工總昨（2）日發表白皮書，針對能源、碳費、缺工等議題提出建言。對於業界期待碳費緩徵，環境部昨日表示，仍會如期於明年5月繳費，碳費是以減量為目的，透過優惠費率及高碳洩漏風險係數折扣，補助獎勵低碳投資，協助產業轉型升級。因應關稅帶來衝擊，環境部已將此因素納入高碳洩漏風險考量，目前正與經濟部研議中。
至於台版CBAM，將於明年上半年完備法規之後正式啟動試申報，於2027年申報2026年納管產品碳排放量。
其中針對缺工議題，勞動部表示，在跨國勞動力政策上，秉持保障本國勞工就業機會、避免低薪定錨效應兩大原則，強調保障國內勞工就業和提升勞動條件為最優先。
能源政策方面，經濟部表示，針對10月電價，台電現在正在收集資料，將由電價費率審議會決定。因台電近月已由虧轉盈，外界預期，10月電價有望凍漲。
至於核電議題，台電已開始啟動舊核電廠自我安全檢查，OK了就會有下一步；行政院就是「核安、核廢、及共識」三原則，安檢沒問題，再來看下一步怎麼處理。台電估計，核三廠自我安全檢查約一年半。
針對都更危老推動，內政部表示，除持續檢討相關法令外，也將研議建立自主都更推動機制，由具都市更新知識與經驗之統籌機構，全程協助都市更新會推動都市更新事務；同時將研議相關財政協助措施，包括洽商中央銀行放寬自主都更貸款集中度管理，以及由中央都市更新基金提供信用擔保，協助向金融機構貸款等。（記者邱琮皓、江睿智、歐芯萌、胡順惠）
