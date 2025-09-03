快訊

美國撤銷台積電南京廠設備豁免 後續半導體關稅恐下重手

環境部：碳費如期上路

經濟日報／ 本報綜合報導

工總昨（2）日發表白皮書，針對能源、碳費、缺工等議題提出建言。對於業界期待碳費緩徵，環境部昨日表示，仍會如期於明年5月繳費，碳費是以減量為目的，透過優惠費率及高碳洩漏風險係數折扣，補助獎勵低碳投資，協助產業轉型升級。因應關稅帶來衝擊，環境部已將此因素納入高碳洩漏風險考量，目前正與經濟部研議中。

至於台版CBAM，將於明年上半年完備法規之後正式啟動試申報，於2027年申報2026年納管產品碳排放量。

其中針對缺工議題，勞動部表示，在跨國勞動力政策上，秉持保障本國勞工就業機會、避免低薪定錨效應兩大原則，強調保障國內勞工就業和提升勞動條件為最優先。

能源政策方面，經濟部表示，針對10月電價，台電現在正在收集資料，將由電價費率審議會決定。因台電近月已由虧轉盈，外界預期，10月電價有望凍漲。

至於核電議題，台電已開始啟動舊核電廠自我安全檢查，OK了就會有下一步；行政院就是「核安、核廢、及共識」三原則，安檢沒問題，再來看下一步怎麼處理。台電估計，核三廠自我安全檢查約一年半。

針對都更危老推動，內政部表示，除持續檢討相關法令外，也將研議建立自主都更推動機制，由具都市更新知識與經驗之統籌機構，全程協助都市更新會推動都市更新事務；同時將研議相關財政協助措施，包括洽商中央銀行放寬自主都更貸款集中度管理，以及由中央都市更新基金提供信用擔保，協助向金融機構貸款等。（記者邱琮皓、江睿智、歐芯萌、胡順惠）

台電 核電廠 都市更新

延伸閱讀

金門缺工...陳福海率隊赴立院 盼中央協助地方解決缺工困境

工總：基本工資可以調 電價不能漲

餐飲業基層缺工 難解的課題

電網老舊與AI興起雙重夾擊 美國電價5年漲32%

相關新聞

關稅、匯率夾殺 製造業連3藍

受到美國開徵對等關稅與匯率升值壓力的雙重打擊，七月的製造業景氣燈號連續三個月亮出代表景氣衰退的藍燈；細看個別產業，亮出衰...

企業：關稅不定案 誰敢消費投資

經濟部長龔明鑫昨天先後到台中、彰化與機械業、工具機與水五金產業座談。龔明鑫表示，產業界最關心的匯率問題，經濟部在中小企業...

川普點到莫迪死穴！印度被開50%高關稅 改向中俄靠攏...謝金河：只會把病情加重

川普點到莫迪的死穴！

經長：金援機械業 雨天不收傘

經濟部長龔明鑫昨（2）日前往台中參訪上銀科技，並與機械業及工具機業者座談。他表示，工具機與機械業是台灣製造業的根基，政府...

丁學文專欄／川普大手伸入商業世界 美國繁榮根基將亡

8月11日，美國總統川普在記者會上親自證實和輝達（NVIDIA）、超微（AMD）達成協議，只要出口降規版的AI晶片到中國大陸，就會繳交 15%中國營收給美國政府。沒想到，5天後的8月16日，白宮就驚爆秘密「企業忠誠度清單」，內容涵蓋533家美國企業與貿易組織，依據對川普「大又美法案」的支持度，分為「強烈」「適中」「低度」。加上美國政付打算入股英特爾，川普已把自己視為全球商業世界的總司令。我們要怎麼解讀這個趨勢？

工總白皮書點出四大迫切 內需、出口、缺工與電價成焦點

全國工業總會昨（2）日公布「2025工總白皮書」，公布產業界最關注五大挑戰，建議官方從「四大迫切」作為切入點，解決當前經...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。