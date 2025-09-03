環境部：碳費如期上路

8月11日，美國總統川普在記者會上親自證實和輝達（NVIDIA）、超微（AMD）達成協議，只要出口降規版的AI晶片到中國大陸，就會繳交 15%中國營收給美國政府。沒想到，5天後的8月16日，白宮就驚爆秘密「企業忠誠度清單」，內容涵蓋533家美國企業與貿易組織，依據對川普「大又美法案」的支持度，分為「強烈」「適中」「低度」。加上美國政付打算入股英特爾，川普已把自己視為全球商業世界的總司令。我們要怎麼解讀這個趨勢？

2025-09-03 06:00