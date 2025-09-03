陸域風電環評 傳全面暫緩 環長彭啓明罕見表態「不鼓勵開發」

陸域風電爭議多，環境部宣示嚴格審查後，接連有兩陸域風場遭認定不應開發，宜風陸域風力發電計畫原定昨（2）日審查，卻又因故暫停。業界傳出，環境部針對陸域風電環評，已全面暫緩。

環境部長彭啓明先前曾多次強調，陸域風機所帶來的噪音、眩影等負面影響，風機所在的500公尺內確實不適合人和動物生存，且台灣地狹人稠，能建設陸域風機的土地少之又少，要開發會有很大的困難，近期好幾場陸域風機的環評審查中，環評委員均給出不應開發的建議，可見陸域風機的開發案基本上也很難通過，更罕見表態「自己並不鼓勵陸域風機的開發」，但也不會說不能開發，會尊重開發單位，但要非常謹慎。

外界解讀，環境部對於陸域風電環評審查將趨嚴。

彰化濱海地區全年海風強勁，據統計，全台設置400支陸域風機中約有122支位在彰化。

然而，過去陸域風機爭議不斷，不管是對生態、或是對鄰近住戶影響，都引發疑慮，加上近年來風機設置愈來愈靠近聚落，更引發當地居民強烈抗爭。

從2024年力麗集團宣布「彰化芳苑地區陸域風力發電開發計畫」在考量人民健康、農地發展與畜牧業未來，取消位於內陸區域風機後，也反轉了陸域風機在環評地位。

今年3月「彰化芳苑鋐威風力發電計畫」遭到認定不應開發，也是環評少見被打槍的開發個案，上月「彰化大城風場陸域風力發電開發計畫」也遭專案小組委員建議「不應開發」。

曾任環評委員的學者指出，不管是今年4月引發爭議的位在台東縣「東風陸域風力發電計畫」、或是近期的屏東縣「枋山風電計畫」、宜蘭縣「宜風陸域風力發電計畫」都顯示出一個問題，經濟部鼓勵開發商尋覓適合開發陸域風電的案場時，但沒有明確標準，導致開發商在當地與居民硬碰硬、甚至在環評過程中遭到責難，顯示部會之間橫向聯繫出了問題，這也讓環境部環評審查機制現在有一個默契，就是遇到陸域風電的案場就會先暫緩審查。