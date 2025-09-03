工總白皮書點出四大迫切 內需、出口、缺工與電價成焦點

全國工業總會昨（2）日公布「2025工總白皮書」，公布產業界最關注五大挑戰，建議官方從「四大迫切」作為切入點，解決當前經濟民生問題。

工總指出，五大挑戰分別是缺工、減碳政策、國際經貿、能源政策及產業轉型等。工總並建議政府可從「推動危老都更，擴大內需」、「協助業者因應新局下進出口的挑戰」、「務實解決全面缺工問題」及「檢討能源政策，並穩定工業電價」四大當務之急（迫切）施政，振興經濟，發展民生。

最低工資、電價兩大審議會即將在9月將舉行，工總理事長潘俊榮昨日指出，隨著物價波動，最低工資調漲是合理的，企業也能承擔得起，但對電價，他強調「一定不能漲」。

在兩岸政策上，以「避免誤判，尋求兩岸和平共處」為主軸，提出鬆綁兩岸交流、對兩岸挑戰研擬策略、掌握大陸變化拓多元商機、因應地緣新局強化台商輔導等四大議題、12項建議。

今年工總白皮書以「新局─立足台灣的全球經濟戰略」為題，針對「產業發展」、「能源暨環境」、「賦稅暨金融」、「勞資關係暨人力資源」、「國際經貿」、「兩岸政策」、「智慧財產權」七方面，提出35個議題，138項政策建議。

工總強調，建議電價調整應與整體能源政策同步規劃；另為因應高額關稅帶來的嚴峻挑戰，建議緩徵碳費兩年，並呼籲台版碳邊境調整機制（CBAM）應對齊我國碳費徵收之標準與施行日期。

針對當前時勢，工總建議政府應針對四大當務之急施政。首先是推動危老都更，擴大內需。工總理事長潘俊榮強調，當前國際局勢不穩定，有必要由政府帶動擴大內需確保經濟增長，台灣屋齡超過30年以上的住宅有400萬戶，加速危老都更能帶動營建、製造、服務等相關產業活絡。

其次，協助業者因應新局下進出口的挑戰。面對全球經貿新局，政府一方面應協助產業布建新型全球供應鏈重組，另外，面對各國貨物傾銷來台威脅，政府應強化貿易救濟等進口管理機制，以降低國內業者的衝擊。

第三，務實解決全面缺工問題。政府目前採取的勞動力政策，對解決急迫的產業缺工問題仍太慢，建議應擴大開放工業部門引進移工，提升各產業移工核配比率並降低附加就業安定費，同時也應延長移工在台年限，積極開發新移工來源國，最後是開放移工外展。

第四，檢討能源政策並穩定工業電價。隨AI產業及應用蓬勃發展，台灣電力需求持續增加，8月公投結果顯示台灣社會並不排斥核電，為確保全國供電穩定與達成2050淨零碳排目標，不論化石、再生能源，以及核能等能源類型都應列入考量。