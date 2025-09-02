獨／金管會祭重磅利多！外商設區域中心 國人持境外基金達9成

金管會今發布函令，為吸引外商投信在台設立區域或全球中心，只要經金管會專案認可，境外基金在台銷售時，國人持有比率將從五成一舉拉高至九成，基金也將採申報生效，政策自即日起生效，將至少有8家外商投信受惠。

據了解，聯博、安聯、景順已在台設有區域中心，涵蓋客服、行銷與IT支援；貝萊德、富達、翰亞、JP摩根、施羅德等五家則將新增設中心，同享政策利多。

這項措施延續金管會主委彭金隆5月底與18家外商投信座談的成果，當時已有三家率先表態有意擴大布局，顯示利多已開始發酵。

依現行規定，外商投信發行的境外基金若在台銷售，國人持有比率僅能五成；若符合「境外基金深耕計畫」條件，例如增加在台投資或聘僱人才，最高可提高至七成。

此次再度鬆綁，將上限拉高至九成，對基金銷售量能是大幅躍升。例如一檔規模100億元的境外基金，原本台灣投資人最多可持有70億元，未來設區域中心後可達90億元。

金管會認為，外商投信設立區域中心，不僅能集中資源、服務整個亞洲市場，也能擴大聘僱在台員工。金管會已在8月29日發布函令，只要外商投信來台設區域中心，基金改採申報生效，2日則進一步放寬國人持有比重。

投信業者分析，外商最關心能否擴大基金銷售規模，此次放寬國人持有上限到九成，將成為強烈誘因。金管會則盼透過政策設計，一方面讓外商加大在台投資與人才培訓，另一方面提升台灣在亞太資產管理版圖中的戰略地位，達到「引資留才」雙重目標。