回應工總白皮書 國發會：政府持續為產業營造有利布局

工總發表2025年白皮書，提出產業發展、能源暨環境等多項建言，國發會表示，產業界所關切的人力、減碳、產業轉型及國際經貿等議題，均與政府推動「國家希望工程」的發展策略相互呼應，著眼於厚植產業實力、加速轉型升級，並營造有利海外布局的環境，期望形成「產業支持政府、政府支援產業」的良性循環。

面對產業的人力需求，國發會表示，持續推動外國人才來台工作與居留，並於今年正式啟動「數位遊牧政策」，同時推動外國人才專法的修法工作，放寬國外頂尖大學畢業生、畢業僑外生工作規定、優化外國人才在台社會保障等，除擴大攬才制度效益，亦致力營造讓全球人才「願意來台、想要留台、能夠創業」的友善環境。

此外，國發會表示，相關部會亦積極推動各項人力資源政策，以因應產業發展；包括加速推動產業AI化、AI產業化，帶動我國整體產業轉型升級，進而提高勞動生產力並降低人力需求。再者，配合產業發展，透過強化就業媒合、推動缺工專案計畫、培育本土數位及淨零轉型人才、調整聘僱移工資格等各項工作補實，所需人力。

針對減碳及能源政策部分，國發會指出，政府持續發展多元綠能，提出「台灣總體減碳行動計畫」及20項減碳旗艦計畫，協助產業降低碳排、減少碳費支出，並以國家能源自主與提升產業國際競爭力為重點目標。近年除持續擴大再生能源設置外，亦積極推動基礎建設與儲能系統，透過儲能電池及相關輔助服務，逐步完成1000MW建置量，以確保綠能供給穩定可靠。

國發會表示，行政院於今年7月已核定「五大信賴產業推動方案」，聚焦半導體、人工智慧、軍工、安控及次世代通訊，期藉由創新驅動百工百業發展、創造高薪就業，以及強化國家安全與韌性。此外國發會並偕同相關部會共同推動「AI新十大建設」，擬定涵蓋智慧應用、關鍵技術及基礎建設等3大面向之全方位國家級發展計畫，帶動產業數位轉型與AI應用，實現「AI產業化、產業AI化」，以提升勞動生產力，協助產業轉型及創造成長新動能。

面對後關稅時代，產業急迫關切的問題，也是政府聚焦的施政重點，工總白皮書所提各項建言，不僅呼應國家希望工程的國政願景，更是政府施政的重要參考。對於2025年工總白皮書議題，國發會將持續與相關部會合作，積極回應業界訴求，並滾動檢討政策成效，期盼在國際政經動盪與產業鏈重塑的關鍵時刻，攜手產業共創智慧台灣，落實創新繁榮願景。