配套措施挺產業轉型 環境部：碳費如期上路

全國工業總會2日發表2025年白皮書，建議緩徵碳費一事，環境部表示，碳費收費對象僅7家為中小企業，且因應關稅帶來衝擊，環境部已將此因素納入高碳洩漏風險考量，目前正與經濟部研議中。環境部強調，歐洲與亞洲領導國家均重申淨零轉型的目標都未因國際政經挑戰而調整減碳目標；全球供應鏈對減碳的要求持續升高，綠色轉型腳步並未放緩。我國碳費如期上路，會兼顧關稅衝擊，助產業轉型升級。

碳費制度於今年正式上路，碳費徵收對象今年的溫室氣體排放量計算，明年5月繳費。徵收對象今年提出自主減量計畫並經環境部審核通過者，明年繳費時即可適用每公噸50元或100元的優惠費率。依碳費收費辦法規定，徵收對象如屬高碳洩漏風險事業，只要提出自主減量計畫經審查通過，其收費排放量有0.2的係數折扣。因此如屬高碳洩漏風險工廠，並有經審核通過的自主減量計畫，該工廠80％排放量免收碳費。

環境部說明，我國碳費制度以減量為目的，透過優惠費率及高碳洩漏風險係數折扣，補助獎勵低碳投資，協助產業轉型升級，而且明年要繳碳費的工廠必須在今年6月30日前提出自主減量計畫申請，8月31日前將完整計畫送環境部審核。總計已收到430廠自主減量計畫，占收費對象九成以上，其中更有67廠、約16％，申請較嚴格指定減量目標。顯見碳費制度已驅動產業減碳力道。

環境部表示，碳費收費對象為年排放量2.5萬公噸以上之製造業及電力業，如以企業家數計算，約252家；其中僅有7家是中小企業。我國中小型製造業約有十幾萬家，換言之，絕大多數中小型製造業並非碳費收費對象，不應以碳費緩徵做為中小企業因應關稅衝擊的說法。至於2百多家大型企業所屬工廠，環境部已規劃在高碳洩漏風險適用上納入考量，除了原先規劃參考國際上依貿易密集度、排放密集度計算出門檻，達門檻者即認定為高碳洩漏風險行業外，環境部正與經濟部協商將事業營業毛利狀況、碳費成本占比、受關稅影響程度及國際商品傾銷風險，透過逐年申請機制，讓真正面臨挑戰的事業有過渡期，收費排放量打2折因應。

環境部也補充碳費對於國營事業影響極為有限，因為台電公司及中油公司均已提出自主減量計畫申請，只要減量達指定目標，未來可適用每噸100元優惠費率。同時，在碳費制度下發電廠只需繳交廠內自用及線損排碳的碳費，而石化業如符合高碳洩漏風險認定門檻，則可適用0.2的排放量調整係數（打2折），環境部以113年的排放量推估台電公司、中油公司需繳納的碳費分別約為6.5億元及1.3億元。

有關工總白皮書提出同步實施台版CBAM 訴求一節：環境部表示，國際間目前只有歐盟有明確CBAM法規，英國仍屬草案徵詢意見中。我國碳邊境調整機制（台版CBAM）推動規劃將參考歐盟作法，先從過渡期申報產品碳排放量開始，目前已與水泥公會及業界討論對於產品項目有共識，鋼鐵業已與公會及業界討論，但對於適用產品及申報等尚需進一步討論中。環境部表示，預計於明年上半年完備相關法規後，正式啟動試申報，於2027年申報2026年納管產品碳排放量。

環境部最後強調，碳費並非財政工具，而是推動企業綠色成長與減碳轉型的關鍵減量政策。面對當前國際關稅的挑戰，環境部將透過擴大高碳洩漏風險事業適用對象，對於因國際經貿政策承受較大衝擊之事業，只要提出自主減量計畫並通過審查，即可申請碳費收費排放量的折扣，以減輕企業負擔。同時，環境部也會與經濟部密切合作，透過補助與獎勵，協助產業加速低碳轉型與升級，確保臺灣能在全球淨零轉型與綠色科技競賽中持續站穩腳步，穩健前行。