工總建議碳費緩徵2年 環境部：如期上路

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
針對工總建議緩徵碳費2年，環境部表示，目前在明年收取碳費的時程和方向不變。圖／聯合報系資料照片
今全國工業總會發表2025年白皮書，建議緩徵碳費2年。環境部表示，我國碳費制度以減量為目的，因應關稅帶來衝擊，環境部已將此因素納入高碳洩漏風險考量，目前正與經濟部研議中。此外，全球供應鏈對減碳的要求持續升高，綠色轉型腳步並未放緩，我國碳費將如期上路。

我國碳費制度於今年正式上路，碳費徵收對象今年的溫室氣體排放量計算，並於明年5月繳費，徵收對象今年提出自主減量計畫並經環境部審核通過者，明年繳費時即可適用每公噸50元或100元的優惠費率。依碳費收費辦法規定，徵收對象如屬高碳洩漏風險事業，只要提出自主減量計畫經審查通過，其收費排放量有0.2的係數折扣。因此如屬高碳洩漏風險工廠，並有經審核通過的自主減量計畫，該工廠80%排放量可免收碳費。

環境部表示，明年要繳碳費的工廠必須在今年6月30日前提出自主減量計畫申請，8月31日前將完整計畫送環境部審核，環境部總計已收到430廠自主減量計畫，佔收費對象9成以上，其中更有67廠申請較嚴格指定減量目標，顯見碳費制度已驅動產業減碳力道。

有關工總白皮書提出同步實施台版碳邊境調整機制（台版CBAM）訴求，環境部表示，國際間目前只有歐盟有明確CBAM法規，英國仍屬草案徵詢意見中，我國CBAM推動規畫將參考歐盟作法，先從過渡期申報產品碳排放量開始，目前已與水泥公會及業界討論對於產品項目有共識，鋼鐵業已與公會及業界討論，但對於適用產品及申報等尚需進一步討論中。

環境部強調，碳費並非財政工具，而是推動企業綠色成長與減碳轉型的關鍵減量政策。面對當前國際關稅的挑戰，環境部也會與經濟部密切合作，透過補助與獎勵，協助產業加速低碳轉型與升級，我國碳費也將如期上路。

碳費 風險 環境部

相關新聞

2025工總白皮書揭缺工嚴重 勞動部：兩原則檢討移工政策

工總2日發表2025年工總白皮書，內容提及，調查發現，缺工（70.5%）、減碳政策（59.0%）、國際經貿（55.2%）...

彰化水五金現「做四休三」努力撐過10月 龔明鑫：拚年底產業園區定案

經濟部長龔明鑫今天下午參訪台灣新吉利衛浴設備公司並與水五金業者交流座談，業者提出關稅與匯率問題外，也呼籲已歷經近9年的「...

經長龔明鑫喊話：機械業、工具機是製造業的根 政府會站在一起

美國對等關稅衝擊下，工具機、機械產業成重災區。經濟部長龔明鑫2日赴上銀（2049）科技參訪，並分別與機械業及水五金業者座...

因應工具機和機械業關稅衝擊 龔明鑫：協助匯率避險且保證不雨天收傘

經濟部長龔明鑫今天表示，因應美國關稅衝擊，對於工具機和機械業最關心的匯率問題，維持穩定對廠商是非常重要的。最後雖還是市場...

無薪假人數今年來最多 勞動部提醒「這招」領薪資補貼

勞動部1日公布實施減班休息（無薪假）企業共245家、4,863人寫今年新高，其中因受美國關稅影響而實施者共118家、3,...

