工總建議碳費緩徵2年 環境部：如期上路

今全國工業總會發表2025年白皮書，建議緩徵碳費2年。環境部表示，我國碳費制度以減量為目的，因應關稅帶來衝擊，環境部已將此因素納入高碳洩漏風險考量，目前正與經濟部研議中。此外，全球供應鏈對減碳的要求持續升高，綠色轉型腳步並未放緩，我國碳費將如期上路。

我國碳費制度於今年正式上路，碳費徵收對象今年的溫室氣體排放量計算，並於明年5月繳費，徵收對象今年提出自主減量計畫並經環境部審核通過者，明年繳費時即可適用每公噸50元或100元的優惠費率。依碳費收費辦法規定，徵收對象如屬高碳洩漏風險事業，只要提出自主減量計畫經審查通過，其收費排放量有0.2的係數折扣。因此如屬高碳洩漏風險工廠，並有經審核通過的自主減量計畫，該工廠80%排放量可免收碳費。

環境部表示，明年要繳碳費的工廠必須在今年6月30日前提出自主減量計畫申請，8月31日前將完整計畫送環境部審核，環境部總計已收到430廠自主減量計畫，佔收費對象9成以上，其中更有67廠申請較嚴格指定減量目標，顯見碳費制度已驅動產業減碳力道。

有關工總白皮書提出同步實施台版碳邊境調整機制（台版CBAM）訴求，環境部表示，國際間目前只有歐盟有明確CBAM法規，英國仍屬草案徵詢意見中，我國CBAM推動規畫將參考歐盟作法，先從過渡期申報產品碳排放量開始，目前已與水泥公會及業界討論對於產品項目有共識，鋼鐵業已與公會及業界討論，但對於適用產品及申報等尚需進一步討論中。

環境部強調，碳費並非財政工具，而是推動企業綠色成長與減碳轉型的關鍵減量政策。面對當前國際關稅的挑戰，環境部也會與經濟部密切合作，透過補助與獎勵，協助產業加速低碳轉型與升級，我國碳費也將如期上路。